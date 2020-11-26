يبدأ من 69 جنيها.. إليكِ أسعار أحمر الشفاه في "البلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يتسابق العديد من المحلات والعلامات التجارية في تقديم العروض والخصومات على منتجاتها خلال "البلاك فرايداي" الذي يحل في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر لكل عام.

وتسعى الكثير من الإناث على الحصول على أفضل عروض البلاك فرايداي، ومن ضمن الأشياء التي ترغب في الحصول عليها أدوات التجميل، كأحمر الشفاه والفونديشين والبريمير والماسكارا. وفي التقرير نستعرض أسعار أحمر الشفاه قبل وبعد الخصم:

ماركة Maybelline :

- أحمر شفاه سائل فائق الثبات سوبر ستاي مط غير لامع، يبلغ سعره 150 جنيها بدلا من 235 جنيها.

- كولور سينسيشنال مط غير لامع، لونه بني، بـ99 بدلا من 165.

- روج سائل فائق الثبات سوبر ستاي مط غير لامع، بـ152 بدلا من 235.

ماركة Revlon :

- أحمر شفاه باللون الأحمر مط، بـ299 بدلا من 499.

- أحمر شفاه، مط، لونه بينك، يبلغ سعره 299 بدلا من 399.

ماركة Sephora :

- روج مطفي من سيفورا لونه بيج، بـ530 بدلا من 780 جنيها.

- أحمر شفاه مطفي من سيفورا، لونه بينك، بـ530 بدلا من 780.

ماركة Amanda :

- أحمر شفاه أماندا سوبر لونج وير مات، بـ89 بدلا 105.

- أحمر الشفاه، لونه كشمير، يبلغ سعره 69 بدلا من 85.

ماركة L'Oreal:

- سائل مط إنفالابل برائحة وإحساس الشيكولاته، بـ208 بدلا من 260.

- أحمر شفاه سائل مط، بـ182 بدلا من 260.

أحمر شفاه سائل مط، بـ200 بدلا من 260.

ماركة Huda Beauty :

- روج هدى بيوتي، مط، يبلغ سعره 1100 بدلا من 1500.

- أحمر شفاه سائل مطفي، يبلغ سعره 200 بدلا من 260.