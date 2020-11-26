موديلات ملابس رياضة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - للرياضة دور مهم في تنظيم الحياة الصحية، فلا تقتصر أهميتها على فصل معين أو مناسبة ما، ولأن المحجبات يواجهن الكثير من الصعوبات في ارتداء ملابس محتشمة وسلسة لتمنحهن حرية الحركة والركض، فقد جمعنا لكِ -عزيزتي- من مدونات الموضة عدة تنسيقات رياضية مريحة، يمكنك اعتمادها في مظهرك اليومي.



خيارات رياضية بألوان مرحة

نورهان حسن باطلالة رياضية مناسِبة للحوامل



تفضِّل الكثيرات من الفتيات الشابات خيارات الأزياء المريحة بالألوان الباردة كدرجات الزهري والأزرق، لذا ارتدت روزان خليل بلوفر مع حقيبة باللون السماوي مع بنطال أسود من القطن وحجاب وحذاء باللون الأبيض لخيار بسيط وأنيق، وظهرت نورهان حسن بمعطف وبنطال واسعين باللون الزهري مع بلوزة بيضاء برقبة عالية، وأكملت تفاصيل الإطلالة باللون الزهري الفاتح مع الأبيض للمسة مرحة وناعمة مناسِبة للحوامل، فيما اختارت مريم حسن معطفًا وبنطالًا بدرجة مميزة من الزهري مع حجاب وحذاء باللون الأبيض وحقيبة سوداء لخيار ناعم ومحتشم، وظهرت سارة ثروت بمعطف وبنطال باللون الزهري مع بلوزة وحجاب باللون الأسود وحذاء رياضي أبيض للمسة أنثوية ناعمة.

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تنسيقات رياضية من منة السني

تنسيقات رياضية من منة السني



تنشر منة السني الكثير من التنسيقات لإطلالاتها الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا رصدنا لكِ من وحيها عدة خيارات؛ حيث تأنقت ببلوڤر وبنطال من القطن الرياضي باللون البيج مع حذاء رياضي وقبعة الكاب لخيار أنيق وناعم، كما أطلت ببلوڤر وبنطال واسعين باللون البنفسجي مع بلوزة وحذاء باللون الأبيض، واختارت حجابها بلفة التوربان لتمنحها لمسة مرحة وأنثوية، ونسقت بلوزة بيضاء بقصة طويلة مع معطف رمادي مزين بخطوط بدرجة فاقعة من الأخضر مع بنطال أسود مخطط بالأبيض، ولفَّت شعرها بحجاب أخضر للمسة عصرية مواكِبة للموضة.

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إطلالات رياضية باللون الأسود

نورهان حسن باطلالة رياضية سوداء مزينة بالبيج



اللون الأسود من الألوان الأكثر تفضيلًا لدى الكثيرات من النساء، ولا سيما في الإطلالات الرياضية؛ حيث يوفِّر الحشمة والأناقة في آن واحد، لذا تجملت نورهان حسن ببنطال أسود مزين بخطوط بيج مع بلوزة طويلة مزينة بالأسود من الأعلى والبيج من الأسفل، وأكملت مظهرها بالألوان الحيادية الأخرى، بينما تألقت ببنطال وبلوڤر باللون الأسود المزين على الجانبين بخطوط صفراء وبيضاء ناعمة، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود والأبيض لخيار بسيط وناعم.

تعتمد الكثيرات من مدونات الموضة والنجمات المحجبات على ممارسة الرياضة للحصول على قوام ممشوق ومناسب لمظهرهن، وقد رصدنا لكِ أبرز خياراتهن؛ لتعتمدي منها بعض الأفكار لإطلالتك اليومية.

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