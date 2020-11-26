علاقات و مجتمع
داخل واحد من سرادقات العزاء، في محافظة الأقصر، لم تتوقع "شروق" الطالبة بالثانوية العامة، التي تركت مذاكرتها، والذهاب لتقديم واجب العزاء في والد صديقتها، أن يكون آخر مرة تغادر فيها منزلها على قدميها، دون وداعٍ لأهلها الذين ظنت أنها ستعود لهما مجددًا، عقب مواساة صديقتها.
شروق وحيدة والديها
من جانبها، سردت "رحاب صبري"، صديقة الراحلة، تفاصيل الواقعة، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة:" شروق وحيدة أمها وأبوها، وكانت زي البدر في الثانوية العامة، صحتها كويسة ومكانتش بتعاني من أي أمراض ورايحة عادي تعزي صاحبتها في وفاة والدها".
ماتت من الزعل
وأضافت "رحاب" خلال حديثها لـ "هُن": "راحت تعزي صاحبتها، اللي والدها اتوفى، وزعلت جدًا على أبو صاحبتها وبكت كتير، وهي ماشية مع أصحابها مروحة بعد العزا تعبت ووقعت فجأة".
واستطردت: "ودوها البنات المستشفى قالوا اطلعوا بيها تعمل أشعة، وعملت الأشعة، وطلبوا تتنقل على العناية فورًا، لكن للأسف ماتت فورًا".
وتابعت السيدة حديثها: "دي صديقة أختي الصغيرة كمان، أنا مصدومة بنات صغيرة يتعرضو لموت مفاجئ من الزعل".
وأشارت "رحاب" لحالة والدتها، التي أكدت أنها تعيش حالة من الصدمة على ابنتها الوحية، التي لم تلحق مشاركتها بحياتها، أو حتى وداعها.
كانت هذه تفاصيل خبر راحت تعزي في والد صاحبتها ماتت.. "شروق" تفارق الحياة دون وداع أهلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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