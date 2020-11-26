كورونا اليوم: أعراض مبهمة للفيروس.. والكمامات تكشف مشكلة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

سمات غريبة قد تكون السبب في انتشار كورونا

ذكرت دراسة حديثة، أن قطرات الجهاز التنفسي تتحرك لمسافة أبعد لدى من لديهم أنف محتقن وأسنان كاملة، حيث وجدت أدلة أثناء التجارب على أن الأشخاص الذين لديهم مجموعة كاملة من الأسنان ويعانون من احتقان الأنف تزيد لديهم القدرة على نشر فيروس كورونا المستجد إلى أكبر عدد من الناس وهو ما يعرف باسم "الناقل الفائق".

أعراض مبهمة لكورونا

وأشار فلاديسلاف محمد علي، المدير الطبي لمؤسسة "SberZdorovye" الروسية العلاجية في تصريح صحفي، إلى إن الشخص المصاب بفيروس كورونا قد يحس بأعراض مبهمة للمرض.

وعن ذلك، ذكر الطبيب المختص على سبيل المثال، الشعور بألم في الظهر والعضلات وقال الطبيب محمد علي بهذا الشأن: "في كثير من الأحيان، تصبح آلام الظهر والعضلات من الأعراض التي قد لا يربطها الشخص بعدوى فيروس كورونا" وأشار الطبيب كذلك إلى أن حساسية الجلد يمكن أن تكون مظهرا آخر من مظاهر "كوفيد – 19".

الكمامات تكشف مشكلة جديدة

قالت تقارير حديثة إن أقنعة الوجه التي نرتديها لحماية أنفسنا والآخرين من "كوفيد-19"، ساعدت في الكشف عن مشكلة صحية جديدة، تواجه أولئك الذين يعانون من ضعف السمع.

وتشير التقارير إلى أن أخصائيي السمع في جميع أنحاء الولايات المتحدة لاحظوا زيادة طفيفة في زيارات المرضى ممن أدركوا مدى اعتمادهم على قراءة الشفاه وتعبيرات الوجه بعد أن بدأ الناس في ارتداء الأقنعة التي تغطي الأنف والفم.