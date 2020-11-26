50 % خصم على شفط الدهون.. أسعار عروض مراكز التجميل في "البلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تدخل مراكز التجميل في سباق تقديم عروض خصومات وتخفيضات أسعار "البلاك فرايداي" أو الجمعة السوداء التي تحل في الجمعة الأخيرة لشهر نوفمبر من كل عام.

وترى العديد من السيدات في هذه التخفيضات فرصة مناسبة لها تسعى لاستغلالها، وفي التقرير نستعرض لكم أبرز أسعار عروض مراكز التجميل:

مركز Clinica Joelle Egypt:

- تقنية Hydrafacial لبشرة مثالية، بسعر 1900 بدلا من 2800 جنيه.

- فينير الأسنان بـ3000 من 5000.

- الفيلر بسعر 3150 بدلا من 4500.

- عمليات تكبير الثدي يبدأ من 45 ألف جنيه.

- تجميل الأسنان بسعر 2800 بدلا من 5000.

- جلسة (Peeling + Scrub + Mask + Laser Light + Dermapen) بسعر 1700 جنيه.

- الميكروبليدينج بـ1500 بدلا من 2500.

- خصم 50 % على عمليات شفط الدهون.

- خصم 50% على عملية شد الجفون بأحدث التقنيات عالمياً.

- البوتكس بسعر 2900 جنيها.

مركز واي كيكي:

- جلسات شد ترهلات بسعر 1900 من 2000.

- جلسة التنظيف العميق للبشرة 100 بدلا من 200.

- جلسة تنظيف + تفتيح البشرة بسعر 300 بدلا من 500.

- جلسة البلازما شد الجفون أو رفع الحواجب بسعر 600 بدلا من 2500.

- 4 جلسات ديرمابن و4 بلازما وجلستا تقشير بسعر 2000 بدلاً من3000.

- إزالة الحسنات أو الزوائد الجلدية سعر الجلسة بسعر 300 بدلاً من 800.

- خصم 70% على جلسات التقشير الكيميائي.

Brightness Clinic:

- جلسة نوتياج (تنضيف بشرة عميق) بسعر 200 بدلاً من 300.

- جلسة بلازما بسعر350 بدلاً من 450.

- جلسة ديرما بالميزوثيرابى بسعر400 بدلاً من 500.

- البوتوكس بسعر1500 بدلاً من 2000.

- الفيلر بسعر 2500 بدلاً من 3000.