أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر استخدام أدوات الآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

جرافيك- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

استخدام أدوات الآخرين

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص دون إدراك مخاطر ذلك الأمر اهو استخدام أدوات الآخرين مثل ادوات الطعام أو الكمامة أو شي آخر.

لماذا يشكل خطرا؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن استخدام أدوات الغير قد تهددك بالأمراض خاصة الإصابة بفيروس كورونا.

كيف نحمي أنفسنا؟

توصي منظمة الصحة العالمية، بالالتزام باستخدام الأدوات الشخصية الخاصة بك فقط وتنظيفها جيدا وعدم استخدام أدوات الآخرين.