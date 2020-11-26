أصغر راعية غنم.. عمرها 7 أعوام وتعيش مع 300 ماعز: أصحابي وبذاكر جنبهم (صور)

علاقات و مجتمع

وسط قطيع من الأغنام، يتخطى عددهم 300 ماعز، تسير فتاة صينية في السابعة من عمرها، ترعاهم وتقوم بتربيتهم، بنظرة عابرة تجد الطفلة "وانوان"، في صداقة كبيرة معهم، إذ تبدأ يومها منذ أن تفيق من نومها وسطهم تلعب معهم وتطعمهم.

علاقة صداقة فريدة من نوعها أقامتها وانوان، مع الماعز حتى أصبحوا مقربين لها، منذ أن هّم والديها بتربيتهم عام 2013، فقد عاشت وسطهم منذ السنوات الأولى من ولادتها، فأصبحوا الأنيس والرفيق لها.

عاشت ونوان، طفولتها وسط أصدقائها من الحيوانات، فبعد أن أتمت عامها الثالث، خرجت مع والديها لممارسة مهنة رعي الأغنام، التي تعد أمرا مجهدا وليس سهلا على طفلة في مثل سنها، لكنها رغم شعورها بالتعب أحيانا، فهي سعيدة باحتكاكها الدائم بالحيوانات.

وسط الأغنام تجد ونوان السعادة والابتسامة تغمر شفاهها، فيتبادلا القبلات والأحضان وكأنهم من بني جنسها، وتقوم باستذكار واجباتها المدرسية إلى جوارهم، حتى تستطع رعايتهم وإدارة شؤونهم داخل المزرعة، التي تبتعد عن منزلها نحو 3 كيلو مترات.

مقطع فيديو طريف، حاول من خلاله والد وانوان، توثيق لحظاته، حتى تكون ذكريات ابنته مليئة بالسعادة، إذ صورها وهي تقوم بالعمل في رعي الأغنام وتربيتهم، الأمر الذي يجعل منها طفلة مسؤولة وقادرة على تحمل أعباء الحياة وصعوباتها.

وتناقلت الفيديو العديد من الصفحات عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركه الأب عبر تطبيق صيني لتبادل مقاطع الفيديو المصورة "Kuaishou"، مبدين إعجابهم الشديد بالطفلة التي تنظم أوقاتها، وتستذكر دروسها، وتُعين والديها في مهنتهم الشاقة.