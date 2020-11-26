نصائح مهمة لتجنب الصعق بالكهرباء بعد وفاة عروسين: لا تلمس أحدا

صحة

لقي عروسان مصرعهما في ثاني أيام الزفاف، بسبب تعرضهما لماس كهربائي أثناء وجودهما في الحمام بمدينة بنها، حيث حُرر محضر بالواقعة، ونُقلت الجثتان للمستشفى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ويقدم موقع "هن"، الطريقة الصحيحة للتصرف في حالة التعرض لماس كهربائي.

كيف تتصرف إذا صعقت الكهرباء أحدا؟

- بداية إذا صعق شخص ما لا تلمسه، فقد لا يزال على اتصال بالمصدر الكهربائي، وبالتالي لمسه يسمح للتيار الكهربائي بأن يمر من خلالك.

- اتصل أو اطلب من شخص آخر الاتصال بالنجدة أو المساعدة الطبية الطارئة.

- اوقف تشغيل مصدر الكهرباء إن أمكن، أو انقل المصدر بعيدًا عنك وعن الشخص المصاب، باستخدام جسم غير موصل بالكهرباء مصنوع من الورق المقوى أو البلاستيك أو الخشب.

- بمجرد تفريغ شحنة الكهرباء من جسم الشخص، تحقق من تنفسه ونبضه، إذا توقف أو بدا بطيئًا بشكل خطير، ابدأ بالإسعافات الأولية.

- لا تلمس الحروق أو تكسر البثور أو تزيل الملابس المحروقة.

- قد تسبب الصدمة الكهربائية حروقًا داخل الجسم، لذا تأكد من نقل الشخص إلى الطبيب.

كيف تتصرف مع الأعمدة الكهربائية بالشوراع حال سقوط الأمطار؟

- لا تلمس عمود الكهرباء أبدا، حتى إذ سقط أرضا.

- اتصل بشركة الكهرباء للإبلاغ عن عواميد الكهرباء الساقطة.

- تجنب ملامسة أسلاك الكهرباء العلوية أثناء التنظيف والأنشطة الأخرى.

- لا تسر على مياه الأمطار الراكدة، إذا كانت هناك أسلاك وعواميد الكهرباء عارية أو ساقطة في الماء.

- إذا سقط عمود أو سلك كهرباء عبر سيارتك أثناء القيادة، فابق داخل المركبة واستمر في القيادة بعيدًا عن عنه.

- إذا توقفت السيارة حذر الناس من عدم لمس السيارة أو الكهلاباء.

- اتصل أو اطلب من شخص ما الاتصال بشركة المرافق المحلية وخدمات الطوارئ.

- لا تسمح لأي شخص آخر غير موظفي الطوارئ، بالاقتراب من سيارتك.

- إذا أصبحت الدوائر الكهربائية والمعدات الكهربائية رطبة أو في أو بالقرب من المياه، ابتعد عنها فورا.

- لا تشغل أو توقف تشغيل أداة أو جهاز كهربائي أثناء الوقوف في الماء.

- لا تقم بإعادة تشغيل الطاقة حتى يتم فحص المعدات الكهربائية بواسطة كهربائي مؤهل.

يذكر أن تحقيقات النيابة، كشفت أن أسرتي العروسين ذهبتا إليهما يوم "الصباحية" للمباركة والاطمئنان عليهما، ومع طرق الباب لم يستجيبا، فقرر المتواجدون كسر باب الشقة ليفاجئوا بالعروس والعروسة جثتين هامدتين إثر إصابتهما بماس كهربائي في سخان الحمام.

وأُبلغت الشرطة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة، وتم انتداب الطب الشرعي لمناظرتهما، والذي كشف أن سبب الوفاة هو التعرض للصعق الكهربائي بسبب وجود ماس كهربائي في سخان الكهرباء بالشقة، ما تسبب في صعقهما أثناء استحمامهما بعد ليلة الدخلة.