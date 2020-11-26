للإناث.. أبرز عروض أسعار الليزر خلال "البلاك فرايداي" في مراكز التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي تنتظر النساء عروض وتخفيضات "البلاك فرايداي"، للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها ليس فقط أبرز المحلات التجارية، إنما أيضا مراكز التجميل. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز أسعار الليزر بمراكز التجميل: Clinica Joelle Egypt: - جلسة إزالة الشعر بالليزر للجسم بالكامل بـ4000 جنيه بدلا من 5000. - جلسة هيدرافيشل بـ2200 بدلا من 2800. - جلسة ليزر شاملة ( Bikini + Underarms + Full Legs + Full Arms ) بـ2500 جنيه. واي كيكي: - جلسة ميزوا ثيرابي بـ1200 بدلا من 1800. - جلسات ليزر كاربوكسي لعلاج الهالات السوداء تحت العين بـ1200 بدلا من 2000. - جلسةكافيتيشن لتفتيت الدهون بالليزر بـ480 بدلا من 800. - جلسة كرايوا لتفتيت الدهون بالليزر بـ1080 بدلا من 1800. Brightness Clinic: - جلسة بكينى + اند إرم بسعر 250 بدلاً من350. - جلسة بكيني + اندر أرم بسعر300 بدلاً من 450. - جلسة وجه بسعر 150 بدلاً من 225. - جلسة وجه + رقبة بسعر 225 بدلاً من 300. - جلسة دقن + شنب بسعر 75 بدلاً من 175. - جلسة نص يد بسعر 325بدلاً من 450. - جلسة يد كاملة بسعر 650 بدلاً من 800. - جلسة نصف رجل بسعر 650 بدلاًمن 800. - جلسة رجل كاملة بسعر1400 بدلاً من 1800. - جلسة بكينى بسعر 175 بدلاً من 225. - جلسة اندر ارم بسعر 75 بدلاً من 100. - جلسة جسم كامل بسعر 2500بدلاً من 3500. - جلسة جسم كامل بالبطن والظهر بسعر 3000 بدلاً من 4000. - جلسة الفركشنال ليزر 750 بدلآ من 1500. - إزالة التاتو بالليزر بسعر 500.

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