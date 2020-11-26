اسكتلندا تقر قانونا لتوفير الفوط الصحية للنساء مجانا

صحة

أقر برلمان دولة اسكتلندا بالإجماع مشروع قانون لتوفير المنتجات اللازمة للدورة الشهرية للنساء مثل الفوط الصحية والمناديل وغيرها مجانيا بالكامل للنساء.

وأصبحت اسكتلندا أول دولة في العالم تقدم المنتجات الصحية النسائية مجانا أثناء فترة الدورة الشهرية، وذلك من أجل مواجهة عجز النساء والفتيات عن الحصول عليها خلال هذه الفترة الصعبة بشكل شهري.

وبموجب هذا القانون سيكون هناك إلزام للسلطات المحلية بتوفير المنتجات المجانية اللازمة للنساء أثناء الحيض مثل السدادات القطنية والفوط الصحية، "لأي امرأة تحتاجها".

وبحسب "bbc" فإن النائبة عن حزب العمال مونيكا لينون، تقدمت بمشروع القانون، وكانت تقود حملة منذ عام 2016 للقضاء على ما أطلقت عليه "فقر الدورة الشهرية"، والمقصود به عدم قدرة النساء والفتيات على توفير الأموال الضرورية للحصول على وسائل صحية وآمنة أثناء الدورة الشهرية، ونقلت عنها تصريحها أن هذا القانون الذي تمكنت من اقراره كان تشريعا عمليا وتقدميا وأصبح أكثر أهمية بسبب الأزمة المالية التي وقعت ضمن جائحة فيروس كورونا.