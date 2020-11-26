تفاصيل وصور.. مسابقة ملكات جمال العالم للمراهقات بالغردقة: "ميس إيكو"

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تستضيف الغردقة مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات "ميس إيكو"، بأحد المنتجعات السياحية فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم يمثلن خمسة قارات مختلفة وذلك بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

بدأت المتسابقات فى الوصول، منذ أمس الأربعاء، تباعا وتم تسكينهن بالفندق المستضيف للفعاليات بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة الغردقة، وذلك وسط إجراءات امنية واحترازية مشددة، ولا يتعدى سن المشاركات عن 21 عاما.

حرصت المتسابقات على المشاركة في المسابقة رغم صعوبة حركة الطيران وقضاء عدة ساعات ترانزيت في عدد من المطارات حتى وصولهم مطار الغردقة، وذلك لعدم وجود طيران مباشر تزامنا مع إعلان عدد من الدول قرار الغلق الكلي والجزئي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وكانت ملكة جمال موريشيوس أولى الواصلات ثم ملكة جمال دولة باراجواي وروسيا ثم توالت المتسابقات في الوصول.

مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة هو الحدث الدولي الوحید ضمن أجندات الفعالیات السیاحیة الكبری في مصر خلال نوفمبر - دیسمبر 2020.

وسيتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء وسيراعي الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

تتضمن المسابقة عدة فعاليات، من بينها مسابقة ملكة الأناقة واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها وأيضًا مسابقة اللياقة البدنية بين الفتيات ومسابقة المواهب ويتم عرض كل المتسابقات للمواهب الخاصة وتعلن لجنة التحكيم عن المتسابقة التي تفوز بجائزة أفضل ملكة جمال في حفل الختام ومن المقرر له الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

تمثل مصر في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة مس ايكو "كنزي الزيني" والتي تبلغ من العمر 18 عاما وحصدت لقب ملكة جمال المراهقات 2020، في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى برئاسة دكتور أمال رزق، كما حصلت على لقب ملكة جمال الأناقة في نفس المسابقة، وتسعي أن تكون موديل في الفترة القادمة، وأن يكون لها برند مكياج خاص بها

وأكد محمد عيد مدیر إدارۃ التسویق بالمنتجع المستضيف للمسابقة، أن إدارة المنتجع المستضيفة للمسابقة حريصة على أمن وسلامة جميع المتسابقات المشاركات في المسابقة، موضحا أن جميع المتسابقات يحملن شهادة طبية تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ 72 ساعة، وأن النتيجة سلبية، مؤكدا على تطبيق الإجراءات الوقائية والمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات والتعليمات التي أقرتها رئاسة الوزراء في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر والمستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات أن استضافة الغردقة لمثل تلك الأحداث العالمية تعطي رسالة هامة لجميع دول العالم على أن مصر هي بلد الأمن والأمان، مما يساهم في عودة تنشيط السياحة.