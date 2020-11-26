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علاقات و مجتمع
اعتادت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على السخرية والتنمر بالفنانين المصريين والعرب ولا تتورع في أن تتنمر بشخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مسمع ومرأى من الجميع.
وتنمرت "العيدان"، بالفنان المصري الكبير أحمد بدير بعدما نشرت صورة له مع ابنته ثم علقت بسخرية: "صورة ابنة الفنان احمد بدير.. والله اطلعت بنته مزه.. بنت الأقرع".
قائمة سوابق الإعلامية مي العيدان في السخرية والتنمر، نذكر منها تنمرها بالفنان السوري عباس النوري وابنته، عندما نشرت صورة لهما وعلقت: "صورة ابنة الفنان السوري عباس النوري.. ماشاء الله الابو أحلى".
كما تنمرت "العيدان"، بصورة قديمة للمطرب ماجد المهندس ونشرت صورة قديمة وحديثة له وعلقت عليها: "صورة ماجد المهندس قبل وبعد.. لا تعليق".
واتهمت الإعلمية الكويتية المطرب حسام حبيب بسرقة أموال زوجته شيرين عبدالوهاب بعد شائعات متداولة عن انفصالهما وقالت: "أنباء حول طلاق شيرين عبدالوهاب من زوجها حسام حبيب بعد قيامه باستغلالها والاحتيال على أموالها. . تتذكرون أول ما تزوجوا قلت لكم ماراح يستمرون حبايبي في أشياء باينة من الأساس".
كما سخرت "العيدان"، من الإعلامية وفاء الكيلاني ونشرت صورة قديمة وحديثة لها وعلقت: "صورة وفاء الكيلاني قبل وبعد.. والله على بالي سيمون".
حتى حمو بيكا لم يسلم من "العيدان"، حيث نشرت له صورة أيام عمله بالجزارة وعلقت: "صورة حمو بيكا أيّام الجزار واللهما.. لو باعد على الجزارة كان وايد أحسن أحط صوته صوت جزار مو فنان".
ومي العيدان، هي ممثلة وكاتبة وإعلامية وناقدة كويتية ولدت في الكويت من أب كويتي وأم مصرية، لكنها حاصلة على الجنسية الكويتية، وتخرجت من "المعهد العالي للفنون المسرحية" قسم نقد، تُقدم حاليا برنامجا عبر قناة "سكوب" الكويتية، يحمل اسم "كشف حساب"، واشتهرت بنقدها الحاد المثير للجدل خاصة عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".
كانت هذه تفاصيل خبر 7 نجوم سخرت منهم الكويتية مي العيدان.. آخرهم ابنة الفنان أحمد بدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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