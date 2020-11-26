مؤسسة "أولياء أمور مصر" تطالب بتوفير فصل بكل مدرسة لطلاب الدمج

ماما

اعتبر بعض أولياء الأمور والطلاب الإعاقة مشكلة، وأن الطلاب ذوي الاحتياجات يجب عزلهم عن باقي الطلاب في مكان بمفردهم بعيدًا عن الأصحاء.

ورغم أهمية دمج الأطفال من ذوي الهمم مع أقرانهم، إلا أن هذا النظام يواجه بعض المشكلات، ومنها طرق تعامل الآخرين معهم مما يضطر بعض الطلاب من ذوي الاحتياجات الابتعاد عن زملائهم خوفًا من تعرضهم "للتنمر".

وفي ذلك طالبت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بتوفير فصل بمدرسة في كل حي سكني، لطلاب الدمج، أن يكون الفصل لنوع معين من انواع الدمج، فهناك انواع مختلفة، هناك طلاب يعانوا من ضعف السمع أو التوحد وهكذا.

ويتم في هذا الفصل توفير تجهيزات مناسبة للحالة كذلك معلم متخصص، متابعة اثناء حديثها لـ "هُن"، أن يتم التعامل مع هذه الحالات وكل فصل لما يحتوي على نوع إعاقة واحدة يسهل التعامل معه، وعند تقديم الطلاب للمدارس يتم توجيه الطفل للمدرسة التي تحتوي على الفصل المتخصص في نفس الإعاقة.

وأضافت أنه يمكن دمج الطلاب ذي الاحتياجات الخاصة مع طلاب المدرسة الطبيعيين في حصص الأنشطة مثل الرسم أو الموسيقى مع الاهتمام بضرورة توعية الطلاب العاديين بحسن معاملة الطلاب.

وأوضحت، أن يتم التوجية لمعلم الأنشطة بالاهتمام بنفسية الطلاب ذو الاحتياجات الخاصة ومحاولة دمجهم مع زملائهم وبذلك يتحقق الدمج ولكن بصورة تدريجية وأيضا من خلال تلك الفكرة سيكون التعامل مع ذو الاحتياجات الخاصة دراسيا أفضل وأكثر تركيزًا واهتمامًا، فطالب القدرات الخاصة يحتاج إلى بيئة تعليمية مهيئة لاستقباله، وهذا غير متاح في المدارس الحكومية بالأخص.