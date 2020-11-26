"النودلز والذرة والكرنب".. 7 وصفات للشوربة في فصل الشتاء

مطبخ

هناك أكلات تناسب الطقس الشتوي، وتحلو كلما ازدادت البرودة لعل من أهمها الشوربة الدافئة التي تلجأ إليها ربات البيوت لتزين موائد طعامهن في فصل الشتاء.

تقدم "هن"، 7 وصفات لعمل الشوربة كالآتي:

شوربة دجاج بالأرز والسبانخ والشبت

المقادير

أرز بسمتى زيت

بصل

جزر

كرفس

ورق لورى

دقيق

روزمارى

شبت

سبانخ

بصل أخضر

سمـنة

مرقة

ملح

فلفل

طريقة التحضير

أسلقى الدجاج مع ملح وفلفل وورق لورى وبصل وجزر وكرفس ثم ترفع وتصفى

شوحى البصل والجزر مع روزمارى وسمنة ومكعب مرقة والشبت

ضيفى اليهم السبانخ والأرز المسلوق ثم يفرموا بالخلاط

ضيفى إليها الصدور وتقدم مع البصل الأخضر بالهنا

شوربة بطاطس بالجبنة واللحم

المقادير

لحمة مفرومة

جزر

كرفس

بصل

ريحان مجفف

بقدونس مجفف

لبن

ملح

كريمة حامضة

بطاطس

جبن شيدر

دقيق

مرقة

زبدة

فلفل

طريقة التحضير

افرمى البصل والجزر والكرفس فى الكبة ويشوحوا

شوحى الخليط مع زبدة على النار مع اللحمة المفرومة ثم البطاطس والدقيق ويقلبوا جيدا

ضيفى اللين والبقدونس والريحان ويترك حتى ينضج اللحم والبطاطس وتقدم مع الجبنة بالهنا

شوربة الخضار بالزبادي

المقاير

صدور دجاج

بطاطس

زعتر

زيت زيتون

ملح – فلفل

بسلة - جزر

كوسه

مرقة

بصل

زبادي

نعناع

طريقة التحضير

قطعي الخضروات مكعبات صغيرة

ضعي في حلة على النار البصل مع الزيت وقلبيهم قليلا، ثم أضيفي البطاطس والجزر والبسلة والكوسا والزعتر الطازج

أضيفي صدر الدجاجة كما هو دون تقطيع، والملح والفلفل

قلبيهم قليلا ثم أضيفي المرقة، واتركيها لتغلي، ثم غطيها وخففي النار حتى تنضج الخضروات والدجاج

قلبي الزبادي مع ملعقتين دقيق واضيفيها للخضروات ارفعي صدر الدجاج، ثم استخدمي خلاط كهرابائي لخلط الخضروات، وقطعي الصدر ثم أعيديه إلى الحلة مرة أخرى اتركيها لتغلي مرة ثم أرفعيها عن النار وقدميها بعد تزيينها برشة نعناع طازج.

شوربة النودلز بالدجاج والجزر

المقادير

بصل

فلفل ألوان

صدور دجاج

مرقة

كرفس

جزر

نودلز

زبدة

ملح – فلفل

طريقة التحضير

ضعي طاسة على النار بها قليل من الزبدة

قطعي البطل والكرفس والجزر وضعيهم في الزبدة مع الملح والفلفل اضيفي صدور الدجاج المقطعة مكعبات قلبي الخليط قليلا

ضيفي المرقة واتركيها حتى تغلي

ضيفي النودلز واتركيها لتغلي مرة أخرى ثم ارفعيها عن النار وقدميها ساخنة

شوربة الذرة

صدور دجاج

ذرة

بطاطس

كريمة

زبدة

بصل

مرقة

دقيق

طريقة التحضير

ضعي الزبدة في حلة على النار ومعها قطع الدجاج الصغيرة والبطاطس المقطعة شرائح رفيعة والبصل والمرقة

ضيفي الماء واتركيها لتغلي

ثم ضيفي الذرة الصفراء والكريمة اللباني

اتركيها لتغلي مرة أخرى ثم استخدمي خلاط كهربائي لفرم مكونات الشوربة، اتركي فيها قليل من الذرة الصفراء غير المفرومة جيدا وقدميها ساخنة.

شوربة الكرنب مع الكزبرة والشبت

المقادير

كرنب

بطاطس

مرقة

كزبرة خضراء

شبت

كمون

بهارات

لحم مفروم

بصل

ثوم

ملح – فلفل

زيت

طريقة التحضير

قطعي البصل قطع صغيرة نسبيا ومعها فصوص الثوم ومكعبات المرقة ضعيهم في حلة بها قليل من الزيت

ابشري البطاطس وقطعي الكرنب ثم اضيفيه الى الحلة مع الكمون والبهارات

شكلي اللحم المفروم على هيئة كرات صغيرة جدا واضيفيها الى الشوربة

اتركيها حتى تنضج ثم قدميها

شوربة مكرونة الأصداف

المقادير

مكرونة

صلصة طماطم

مرقة

بصل

زبدة

دقيق

كريمة لباني

ملح – فلفل

طريقة التحضير

ضعي قليل من الزبدة في حلة على النار

ضيفي الصدور واتركيها تتقلى على النار

ضيفي المرقة والصلصة واتركيها لحد ما تغلي

ضيفي اليها المكرونة وقليل من الكزبرة الخضراء واتركيها قليلا ثم ارفعيها عن النار وقدميها ساخنة