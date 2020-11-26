ابنة شوبير: "جوزي خبى عليا إنه زملكاوي.. وممنوع يتفرج معانا على ماتشات"

علاقات و مجتمع

تحدثت "سلمى"، ابنة المعلق والإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، عن علاقتها بزوجها، ومدى انتماءها للنادي الأهلي، قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت ابنة الإعلامي، أنها من مشجعي مدرجات "التالتة شمال"، لانتماءها للنادي الأهلي، وليس مجرد تقليدا لوالدها كما يعتقد البعض.

وعن زوجها "محمد" المُنتمي لنادي الزمالك، الغريم التقليدي للأخير، أكدت أنها لم تكن تعلم في البداية زملكاويته، حتى إنه لم يُصارح أبيها في البداية، قائلة: "كان بيقول ماليش في الكورة، أو مش متعصب أوي لحد ما اكتشفت وخدنا الصدمة، ومردتش أقول لبابا في الأول".

وعن طقوس مشاهدتها وزوجها للمباريات، قالت "سلمى": "ممنوع يتفرج معانا على ماتشات، عشان وشه مش حلو علينا، وخليت أولادنا أهلاوية زيي".

وأشارت ابنة الإعلامي، أنها تعيش حالة من القلق قبل النهائي، مؤكدة: "بحاول أخرجه من البيت واتفرج أنا وولادي، مش زي كل مرة، بروح أبات واتفرج عند ماما".

الزمالك يواجه الأهلي في نهائي دوري الأبطال

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة الغريم التقليدي الأهلي، المقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة على ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي عقبة الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي، في حين وصل الزمالك، للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة الرجاء المغربي، بمباراتي الذهاب والإياب.

وفرض الجهاز الفني للقلعة البيضاء، نوعًا من السرية والسيطرة على المعسكر، ومنع التواصل إعلاميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلى نهاية المباراة، والتركيز فقط في اللقاء المرتقب، الذي يبحث فيه الفارس الأبيض عن تحقيق اللقب الغالي وإسعاد جماهيره، المتحمسة لتحقيق البطولة الغائبة منذ 18 عامًا وتحديدًا من عام 2002 وهو تاريخ آخر لقب للأبيض.