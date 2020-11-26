وصفت ابنة أحمد بدير بـ"مزه بنت الأقرع".. مي العيدان تتعرض لهجوم شديد

علاقات و مجتمع

أثارت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، موجة غضب واسعة بين متابعيها، بعدما سخرت من الفنان أحمد بدير، من خلال ابنته.

وشاركت الإعلامية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة للفنان وفتاة حسناء، أشارت إلى إنها ابنته.

وعلقت مي العيدان، قائلة: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة بنت الأقرع".

وعلى إثر ذلك، تعرضت مي العيدان لهجوم واسع بين الرواد، معلقين: "ليه بتتنمري عليه"، و"المفروض يرفع عليكي قضية"، و"أسلوبك وحش".

يذكر أن الإعلامية مي العيدان كانت نشرت صورة نادرة لمحمد رمضان وهو يقبل يد والده، لكن تعليقها على الصورة أوقعها في فخ التنمر على أبيه؛ إذ علقت على الصورة قائلة: "لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه، وأي أبوه يخرع".

وقصدت مي العيدان بجملة "يخرع"، أي أنه مخيف، وانتقدها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

وعادة ما تواجه "مي"، انتقادات من متابعيها بسبب ما تنشره: "نزلي صورتك أنتي ونشوف الفرق"، "من راقب الناس مات هما"، "جميلة بكل حالاتها"، "حلوة قبل وبعد.. بس بدي أعرف أنتي إيه مشكلتك".

يذكر أن عددا من الفنانين وقعوا ضحية تنمر مي العيدان، منهم الفنان محمد رمضان والإعلامية وفاء الكيلاني والفنانة شيرين عبدالوهاب وغيرهم.

وفي وقت سابق، هاجم الفنان أحمد بدير، أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: "المتخلفين اللي بره نعملهم تليفونات مع القطط بس بدون حرارة، والشعب المصري أعظم شعب وبيفهم، وتحريضهم سمج بايخ، وكل ما يقولوا حاجة الشعب بيديهم على قفاهم".

وأشار "بدير" في مداخلة هاتفية في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أنه كان ملتحقا بالجيش كجندي للقوات المسلحة، في أثناء حرب أكتوبر ضد العدو الإسرائيلي.