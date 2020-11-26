ما هي رياضة الـ Barre؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

شهدت رياضة الـ Barre رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة، خاصة بين النجمات العالميات. فما هي وما هي فوائدها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضحت خبيرة الرياضة الألمانية مارين تسولكه أن رياضة الـ Barre تمزج بين الباليه وتمارين اللياقة البدنية واليوجا والبيلاتس وتمارين الكارديو.

تدريب شامل للجسم

وأضافت تسولكه أن رياضة الـ Barre تعد تدريبا شاملا للجسم؛ حيث إنها تعمل على بناء وتقوية العضلات وزيادة قوة التحمل، كما أنها تساعد على حرق الدهون، ومن ثم التمتع بقوام رشيق وممشوق ومفتول العضلات.

ويعد بار الباليه عنصرا أساسيا لممارسة رياضة الـ Barre؛ حيث يتم الاستناد عليه باليدين لتمرين مهارة التوازن. وعند ممارسة الرياضة في المنزل يمكن الاستعاضة عن بار الباليه بمقعد أو طاولة أو درابزين. وتشمل عناصر التدريب الأخرى الكرات والأشرطة والدمبل.

وأكدت تسولكه أن مناسبة للجميع وحتى المبتدئين في الرياضة؛ حيث إنها تمتاز بتمارين بسيطة ولا تتطلب تدريبا مسبقا أو معرفة بالرقص، إلا أنها غير مناسبة للأشخاص، الذين يعانون من مشاكل بالظهر أو مشاكل بالركبة.

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