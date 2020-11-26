محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

وافق البرلمان الاسكتلندي، بالإجماع على تشريع يجعل المنتجات الخاصة بالدورة الشهرية للنساء متاحة مجانا للجميع.

ومن شأن ذلك التشريع ، الذي قدمته المتحدثة باسم الشؤون الصحية لحزب العمال، مونيكا لينون ، توفير الحق القانوني في الحصول المجاني على منتجات مثل السدادات القطنية (الحفاضات) والفوط الصحية.

وبموجب التشريع، يتعين على الحكومة وضع برنامج شامل يسمح لجميع من يحتاج تلك المنتجات بالحصول عليها مجانا، وسوف يطالب المدارس والكليات والجامعات والهيئات العامة بإتاحة تلك المنتجات مجانا.

وقالت نيكولا ستيرجن، رئيسة وزراء اسكتلندا، في تغريدة بعد التصويت: "فخورة بالتصويت على هذا التشريع الرائد ، مما يجعل اسكتلندا أول دولة في العالم تقدم منتجات الدورة الشهرية مجانا لجميع من يحتاجون إليها".

كانت هذه تفاصيل خبر أول دولة في العالم تقدم منتجات الدورة الشهرية للنساء مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.