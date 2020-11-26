"من 3200 جنيه وأنت طالع".. عروض أسعار الثلاجات في "البلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي

ينتظر الكثير من الأشخاص عروض وخصومات الجمعة السوداء التي تعلن عنها المحلات والمولات التجارية، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التلفاز، أو منافذ البيع.

ومن بين تلك المنتجات التي لا غنى عنها في أي منزل، الثلاجات، وذلك لأهميتها الكبيرة في حفظ الطعام من التلف، وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز أسعار الثلاجات في عروض "البلاك فرايداي":

_ ماركة PaSSaP:

١١ قدم، لونها أسود، بـ٣.٤٧٥ بدلا من ٤.٠٠٠ جنيه.

مني بار، ٦ قدم، لونها أسود، بـ٣،١٩٩ بدلا من ٣٦٠٠.

ثلاجة بشاشة رقمية، لونها أبيض، بـ٦،٨٤٩ بدلا من ٧،٣٠٠ جنيه.

سعة ٢٨٠ لتر، لونها فضي، بـ٦،١٤٩ بدلا من ٦،٦٠٠ جنيه.

- ماركة ELeCtrostar:

ديفروست، ١٤ قدم، لونها رصاصي، بـ٣،٩٩٧ بدلا من ٥،٥٠٠.

ديفروست، ٢ درج، ١٦ قدم، بـ٤،٤٩٧ بدلا من ٧،٠٠٠.

- ماركة SharP:

ثلاجة نوفروست، ١٦ قدم، لونها أسود، بـ٦،٨٩٨ بدلا من ٨،٥٠٠ جنيه.

ثلاجة رقمية نوفروست، بسعة ٣٨٤ لتر، لونها ذهبي، بـ٧،١٢٠ بدلا من ٨،٠٠٠.

ديجيتال، بسعة ٥٣٨ لتر، لونها أسود، يبلغ سعرها ١٥،١٥٠ بدلا من ١٦،٥٠٠ جنيه.

ديجيتال نوفروست، بسعة ٦٠٠ لتر، لونها سيلفر، بـ٤٧،١٩٠ بدلا من ٤٧،٩٠٠.

انفرتر ديجيتال، نوفروست، بسعة ٥٣٨ لتر، بـ١٤،٠٥٠ بدلا من ١٤،٩٠٠.

- ماركة Unionair:

ديفروست، ١٢ قدم، لونها فضي، بـ٣،٧٧٥ بدلا من ٤،٥٠٠ جنيها.

- ماركة زانوسي:

نوفروست، بسعة ٣٥٨ لتر، لونها فضي، بـ٥،٦٩٤ بدلا من ٥،٧٩٩.

نوفروست ٢٠ قدم، لونها فضي، بـ٨،٧٢٥ بدلا من ٩،٣٠٠.

نوفورست، ديجيتال، بسعة ٣٧٠ لتر، بـ٥،٩٨٠ بدلا من ٦،١٠٠.

_ ماركة White Point:

نوفروست بسعة ٥٦٩ لتر، لونها أسود، بـ١٥،٩٨٨ بدلا من ١٦،٥٠٠.

سعة ٣٠٥ لتر، لونها سيلفر بـ8,299 بدلا من ٩،٥٠٠.

وايت بوينت، بسعة ٥٣٢ لتر، بـ ١٤،١٩٩ بدلا من ١٥،٢١٩.

ثلاجة ديفروست، بسعة ٣٤٥ لتر، بـ ٥،٢٥٩ بدلا من ٥،٣٣٢.

نوفروست بسعة ٥٦٩ لتر، لونها أسود، بـ ١٥،٩٨٨ بدلا من ١٦،٥٠٠.

ثلاجة بسعة ٣٠٥ لتر، بـ ٨،٢٩٩ بدلا من ٩،٥٠٠.

- ماركة فريش:

سعة ٣٦٩ لتر، لونها أسود، بـ ٥،٥٣٧ بدلا من ٦،٦٠٠.

سعة ٢٩٤، لونها سيلفر، بـ ٤،٠٣٣ بدلا من ٥٠٠٠.