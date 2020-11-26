الامارات | «طرق دبي» و«إسعاف دبي» تطلقان مبادرة تدريب حول الإسعافات الأولية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» و«إسعاف دبي» تطلقان مبادرة تدريب حول الإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مبادرة تأهيل وترخيص مدرّبي السائقين التابعين لها، من خلال تقديم دورات تخصصية في الإسعافات الأولية لسائقي قطاعات نقل الركاب.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، إن «التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات متواصل في المجالات كافة، حيث تعدّ الهيئة أحد الداعمين الكبار للمؤسسة في عملها الجليل، الذي يتمحور حول حماية أرواح الناس ورعاية المرضى، ما قبل المستشفى، وتطبيق مبادئ الطب الطارئ». وأكد أن تأهيل المدربين والسائقين بدورات تخصصية في الإسعافات الأولية يعدّ داعماً رئيساً لعمل المؤسسة الأساسي، ومسانداً للمسعفين وفنيي الطب الطارئ بها، ويهدف إلى إعداد كفاءات داعمة للعمل الإسعافي في الإمارة، لافتاً إلى أن برنامج الدورة تضمّن محاضرات نظرية حول نظام تقديم المساعدة في الحالات الطارئة، والمبادئ والحدود العامة للإسعافات الأولية، إضافة إلى تدريبات عملية خاصة بخطوات الأمن والسلامة العامة، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة.

وأضاف الدراي أن «الدورة تضمّنت برنامجاً متكاملاً لتدريب وتأهيل مدرّبي هيئة الطرق والمواصلات في دبي على الإسعافات الأولية، واختتمت باجتياز المدربين للاختبارات النهائية وحصولهم على شهادات معتمدة من مؤسسة الإسعافات الأولية بدبي، بما يتماشى مع تحقيق رؤية الهيئة (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام)».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد هاشم بهروزيان، إن «هذا البرنامج يأتي في إطار مبادرات تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، بهدف رفع كفاءة مدربي السائقين التابعين للهيئة في مجال الإسعافات الأولية، لصقل خبراتهم المكتسبة كمدربين معتمدين من قبل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك لتعزيز ثقافة ومهارات التدريب لديهم وإثراء الخبرة المعرفية بالدورات التدريبية، التي تهدف إلى تحسين أداء السائقين ومهاراتهم للتعامل في الاستجابة بشكل آمن وفاعل للإسعافات الأولية في حالات الطوارئ، ورفع جاهزيتهم للتدخل السريع والمباشر لتقديم المساعدة للمتضررين في حالات الإصابات، بما يسهم في الحفاظ على أرواح الناس، ويتماشى مع معايير واشتراطات الاسعافات الأولية في الإمارة».

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