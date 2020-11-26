- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السينما المصرية 2021 تحمل شعار عودة الكبار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل موسم سينما 2021 في مصر شعار موسم عودة الكبار، حيث سيشهد هذا الموسم رجوع كثير من النجوم الكبار الغائبين منذ سنوات، مثل النجم يحيى الفخراني، المتغيب عن السينما منذ 22 عاماً، وأيضاً الزعيم عادل إمام، الغائب منذ ما يقرب من 11 عاماً، كما ستعود ليلى علوي، ويسرا، وإلهام شاهين، وخالد الصاوي، وداليا البحيري.
لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | السينما المصرية 2021 تحمل شعار عودة الكبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.