الامارات | موسم جديد من سلسلة «هاي الإمارات» على «دبي ون»

شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد من سلسلة «هاي الإمارات» على «دبي ون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد نجاح موسمه الأول، يبدأ اليوم بث الموسم الثاني من سلسلة برنامج «هاي دبي» Hi Dubai التلفزيوني الشهير، الذي أنتجته وقدمته المؤلفة والمنتجة ورائدة الأعمال بينديتا برافيا، على تلفزيون «دبي ون»، والبرنامج مُهدى إلى السيدات الإماراتيات والمقيمات، يسلّط الضوء على بعض أبرز الأسماء في البلاد، ويتحدث عن الحياة والإنجازات الملهمة للنساء اللاتي تركن بصمة خاصة بهن، وأسهمن في نمو وتطور وازدهار دولة الإمارات.

يضيء الموسم الثاني على الدور المركزي للمجتمع النسائي في الإمارات، وذلك بفضل جهود الأسلاف والآباء المؤسسين للدولة والرؤى الثاقبة لقادتها الذين شكلوا قدوة ومصدر إلهام للمجتمع بأكمله.

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