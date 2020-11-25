"عشان متتخنش".. تعرف على السعرات الحرارية في مشروبات التدفئة الشتوية

صحة

خلال فصل الشتاء، يحرص الكثير من الأشخاص على تناول بعض المشروبات التي تمنح الجسم الشعور بالدفء اللازم؛ إذ تعد تلك المشروبات الراعي الرسمي لمحبي هذا الفصل.

وتضمن تلك المشروبات، حمص الشام، والسحلب، والعدس، كميات كبيرة من السعرات الحرارية، نظرا لما تدخل في تركيباتها من مواد غذائية متعددة، حسب الدكتور محمد الحوفي، أستاذ التغذية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ"هن".

السعرات الحرارية في المشروبات الثلاثة:

السحلب: يضم الكوب الصغير من المشروب ما يقرب من 300 سعر حراري.

العدس: تبلغ قمية السعرات الحرارية في كوب شوربة العدس الصغير 150 سعرا.

حمص الشام: تبلغ سعرات الكوب الصغير من هذا المشروب 150 سعرا حراريا أيضًا.

ونصح أستاذ التغذية، بضرورة تناول تلك المشروبات بحرص شديد؛ لأنها تساهم في زيادة الجسم بصورة ملحوظة، خاصة مع قلة حركة الشخص خلال فصل الشتاء، لافتا إلى أنه يفضل أداء بعض التمرينات الرياضية فور تناولهم.

وبعد سقوط الأمطار، تبدأ رحلة البحث عن الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تدفئة الجسم، من الطقس السيىء ومن الأغذية التي تحقق تدفئة للجسم كما ذكرتها، ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، لـ"هُن":

البليلة باللبن

تساعد على التركيز وإمداد الجسم بالطاقة، والنشاط في فصل الشتاء.

الحبوب الكاملة

تمنح طاقة للجسم وتمنع الشعور بالجوع من 4 إلى 6 ساعات.

سلطة الحمص

بجانب الوجبات تساعد على إمداد الجسم بالطاقة، وتفيد الجهاز المناعي رغم أهميتها.

التونة

الأوميجا 3 الموجود في وجبة التونة بالجرجير، تساعد على امتصاص برودة الجسم، وترفع درجة حرارة الجسم.

السحلب

يساعد على تدفئة الجسم، وخاصة الأطفال.

البطاطا

تحتوي على العديد من الفيتامينات المفيدة للجسم.

شوربة العدس

وجبة متكاملة مع الليمون والبيض تعمل على تقوية جهاز المناعة، تساعد على التركيز.