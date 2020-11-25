بعد إصابتها بكورونا مرة ثانية.. تعرف على زوجة أحمد فتحي: "مبتفهمش كورة"

علاقات و مجتمع

"كان عندي 18 سنة، وهي كان عندها 16 سنة، وبنت عمتي قالت لي عليها، شُفتها في فرح وأعجبنا ببعض واتجوزنا بعد 4 سنين".. هكذا بدأت حكاية الجوكر أحمد فتحي، لاعب نادي بيراميدز المنضم حديثا، مع زوجته نورا إسماعيل، الذي كلل بـ3 فتيات، هن ملك وخديجة وفاطمة.

وعادت زوجة اللاعب أحمد فتحي، اليوم، لتتصدر محركات البحث من جديد، بعدما أعلنت عن إصابتها مجددا بفيروس كورونا المستجد، الذي أصابها من قبل هي وبناتها، قبل أن يُعلنا الشفاء منه.

ونشرت نورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة نتيجة تحاليلها التي أكدت إيجابية المسحة الخاصة بها للفيروس المستجد، معلقة: "إيه يا كورونا مواركيش غيري ولا إيه؟".

ويرصد "هن" في السطور التالية محطات في حياة زوجة لاعب نادي بيراميدز أحمد فتحي:

دعمته عقب التوقيع لبيراميدز

في إبريل الماضي، حرصت زوجة اللاعب، على دعمه عقب التوقيع لنادي بيراميدز، بعد حملة الهجوم التي تعرض لها بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

ونشرت زوجة فتحي، صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلة: "حاول أن تصبح مثل الجوكر أحمد فتحي".

رسالة غامضة عقب رحيل رمضان صبحي

وكان أبرز رسائل نوار الغامضة التي دونتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد ساعات من إعلان رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز.

وكتبت زوجة "فتحي" قائلة: "كل الناس دي غلط وانتوا اللي صح جايز؟".

زوجة أحمد فتحي.. تدافع وتتراج

لم تمر ساعات لتقرر زوجة اللاعب، نفي اتهامات الجماهير لها، مؤكدة إنها لم تكن تقصد إدارة النادي الأهلي.

ودونت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيدويوهات "انستجرام"، توضيحًا لبعض الأمور الخاصة التي حدثت، مؤكدة احترامها لقرار زوجها أحمد فتحي، ولجماهير الأهلي في كل مكان.

وقالت نورا: "منذ الآونة الأولى لم أتدخل لا من قريب ولا من بعيد في الأمور الخاصة بأحمد فتحي ولا بالنادي الأهلي، ولم أصرح في هذا الشأن تقديرا لقرار أحمد وتقديرا لجماهير الأهلي؛ ولأنه ليس دوري".

وأضافت زوجة اللاعب: "ما كتب أمس على صفحتي شىء شخصي في حياتي الشخصية، ولا يخص النادي الأهلي، كما فهم البعض، وتسبب في حالة غير جيدة مع الجماهير التي أكن لها كل تقدير واحترام، هذه صفحة شخصية تخص أموري الشخصية وليس كرة القدم"، ومن ثم حذفت المنشور من الأساس.

أُصيبت بالكورونا من قبل

وأعلنت نورا، في يونيو الماضي، إصابتها هى وبناتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها بـ"فيسبوك"، قائلة: "ادعولنا احنا كورونا أنا وبناتي".

دافعت عن البوركيني

وتضامنت نورا إسماعيل، مع المحجبات اللاتي يفضلن ارتداء البوركيني، بعد الجدل الكبير الذي أُثير حول ارتداء البوركيني والبكيني، ونشرت صورة لها عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ظهرت من خلالها بصحبة زوجها على أحد الشواطئ مرتدية النوع الأول، معلقة: "أنا حرة"

وشاركت نورا صورة لكيم كارديشيان، وهي ترتدي نوع من البوركيني، مدون عليها: "دول كمان بيئة ممنوعين من الساحل؟ أنا كمان مش بقدر أشوف ترهلاتك بتضايقني، وسمحالك تنزلي قدامي، اقبليني زي ما بقبلك".

كيف تحدثت نورا إسماعيل عن أحمد فتحي؟

على الرغم من ابتعادها عن عيون الكاميرات، إلا ان زوجة اللاعب دوما ما تحرص على الحديث عنه وطقوسه، وعلاقته بالملاعب وبناته.

وكانت نوار إسماعيل تحدثت من قبل في حوار لـ"الوطن" عن زوجها بعيدا عن الساحرة المستديرة، مؤكدة أن أصعب ما يواجهها وزوجات اللاعبين بوجه عام، كثرة انتقالاتهم بين الأندية، خاصة في ظل وجود احتراف، قائلة: "أصعب حاجة الانتقال والسفر، ونبتدي ندور على المدارس للأولاد وظروف المعيشة المختلفة".

وتابعت نوار: "لازم زوجة اللاعب تكون صبورة، وتتحكم في الغيرة وتكون متحملة كل ظروف الانتقال، وسفره بين الفترة والتانية".

وعن صفات اللاعب الشخصية، أشارت نوار إسماعيل إلى أن زوجها لاعب ملتزم ودؤوب في عمله، ويحب الكرة والملاعب.

وأوضحت زوجة "فتحي" أنه اعتاد الاتصال بها قبل مبارياته على الفور، قائلة: "لازم يكلمني ويسمع صوت البنات ويدعوله"، مشيرة إلى أنها لا تفقه في أمور كرة القدم، لكنها دوما ما تدعم زوجها في كل خطواته.