للمرة الثانية.. تعرف على سبب إصابة زوجة أحمد فتحي بكورونا مجددًا

صحة

حالة من الزعر، تسببت فيها نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، لاعب نادي بيراميدز، بعدما أعلنت إصابتها مجددا بفيروس كورونا المستجد، عقب شفاءها منه منذ عدة أشهر؛ إذ أُصيبت به وبناتها الصغار من قبل.

ونشرت نورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة نتيجة تحاليلها التي أكدت إيجابية المسحة الخاصة بها للفيروس المستجد، معلقة: "إيه يا كورونا مواركيش غيري ولا إيه؟"، ما أثار العديد من التساؤلات، حول احتمالية إصابة متعافي كورونا مجددا بالفيروس، رغم الشفاء منه.

هل ممكن الإصابة بالكورونا مرتين؟

وكان الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، أكد من قبل، إن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد فب الموجة الأولى، من الوارد أن يصابوا في الموجة الثانية.

وأكد "عصمت" فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا لا يأخذ المناعة 100%، ويمكن التعرض للإصابة بالفيروس مرة أخرى، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على اتباع الإجراءات الإحترازية.

من هي نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي؟

- بدأت قصتها مع لاعب النادي الأهلي السابق، أحمد فتحي خلال عام 2006.

- كانت توسطت ابنة عمة أحمد فتحي، له حتى يتكلل تعارفهما بالزواج، منذ أن شاهدها في إحدى حفلات الزفاف.

- تزوجت من أحمد فتحي، وأنجبا 3 فتيات "ملك وخديجة وفاطمة".

- تحرص دائما عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الحديث عنه وطقوسه، وعلاقته بالملاعب وبناته.

- أعلنت نورا، في يونيو الماضي، إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "ادعولنا احنا كورونا أنا وبناتي".