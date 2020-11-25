كيف يؤثر تناول الحلوى على صحتك النفسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: يعتقد فضل بعض الأشخاص أن تناول الحلوى يعتبر حلًا سحريًا لتخفيف التقلبات المزاجية، لذا، يسرعون إلى التهام كميات كبيرة منها عند الشعور بالقلق والتوتر، دون علم بأن الإفراط في السكر قد يؤدي إلى اضطراب الحالة النفسية. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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