زيادة الوزن بعد ممارسة الرياضة.. 5 أسباب وراء ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: ينصح الأطباء بالابتعاد عن قياس وزن الجسم بمجرد الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية، أو بعد تناول الطعام، لأن غالبًا ما تكون كتلة الجسم زائدة عن المعتاد في تلك الأوقات، وهو ما يسبب شعورً بالإحباط لدى بعض الأشخاص. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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