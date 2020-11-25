أضاء مبناه باللون البرتقالي.. "القومي للمرأة" يحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد السيدات

علاقات و مجتمع

أضاء المجلس القومي للمرأة مساء اليوم، مبناه الرئيسي باللون البرتقالي، للعام الثالث على التوالي، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام.

كما يتزامن ذلك أيضا مع بدء فعاليات حملة الـ١٦ يوما، من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التي يطلقها المجلس هذا العام تحت شعار "كوني"، وتستمر حتى 10 ديسمبر.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، إن إضاءة مقر المجلس الرئيسي باللون البرتقالي في هذا اليوم، تضامنا مع النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، ودعما لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة في العالم بأسره.

وأكدت رئيسة المجلس أن مصر لديها رؤية واضحة وخطوات جادة اتخذت لمكافحة العنف ضد المرأة، ووجود دعم قوي ودائم للمرأة المصرية من قبل القيادة السياسية، وإيمان راسخ بحماية فتيات ونساء مصر، وتأكيد الرئيس الدائم أن سيدات مصر لهن حقوقا إنسانية لا يمكن المساس بها.

يذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، تهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام واعٍ، ومناهضة أشكال العنف كافة الموجهة ضد المرأة.

وتحت شعار "كوني"، أعلن المجلس القومي للمرأة إطلاق حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام، التي يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر، الذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى 10 من ديسمبر المقبل، الذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.