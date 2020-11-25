أصيب به مارادونا قبل وفاته.. أسباب الإصابة بالجفاف والوقاية منه

صحة

رحل عن عالمنا، مساء اليوم، الأرجنتيني دييجو مارادونا، أسطورة كرة القدم؛ إذ أعلن رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز، الحداد 3 أيام، على وفاة نجم الكرة العالمي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل.

وأعلنت وسائل إعلام أرجنتينية وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا، عن عمر ناهز 60 عاما، إثر إصابته بسكتة قلبية.

وفي أول أيام الشهر الجاري، دخل مارادونا إلى مستشفى إيبينسا بجنوب العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، وهو يعاني من الجفاف، وليس لإصابته بفيروس كورونا، وفقا لطبيبه الشخصي ليوبولدو لوك، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال مصدر مقرب من نجم الكرة الراحل، إنه كان وقت دخوله إلى المستشفى لا يأكل ولا يتكلم، وكان يفتقد والديه.

أسباب الإصابة بالجفاف

وبشكل مفاجئ، يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الإصابة بالجفاف؛ إذ تحدث تلك الحالة عندما يفقد أو يستخدم الجسم سوائل أكثر مما تناول، ولا يحتوي حينها على ما يكفي من الماء والسوائل الأخرى لأداء وظائفه الطبيعية.

وتعد أشهر أسباب الإصابة بالجفاف، هي:

1- نقص الحصول على مياه الشرب، خاصة في أوقات السفر أو الانشغال.

2- عدم تناول السوائل بالقدر الكافي.

3- الإسهال الشديد (وفي حالة الإصابة بالقيء مع الإسهال، يفقد المريض المزيد من السوائل والمعادن).

4- القيء.

5- الحمى (كلما ارتفعت درجة الحمى ازداد الجفاف).

6- فرط التعرق.

7- ممارسة التمرينات الرياضية القوية، وعدم تناول القدر الكافي من السوائل لتعويض المياه المفقودة، في أثناء تأديتها.

8- التبول الزائد.

أعراض الجفاف

ومن أعراض الجفاف حسب موقع mayoclinic:

1- انخفاض عدد مرات التبول للبالغين.

2- الشعور بالعطش الشديد.

3- بول داكن اللون.

4- التشوش.

5- الشعور بالدوخة.

6- الشعور بالإرهاق.

7- جفاف الفم واللسان للرضع أو الأطفال الصغار.

8- جفاف الحفاضات 3 ساعات للأطفال.

9- عينان وخدان منخمصان.

10- عدم نزول دموع عند البكاء.

11- انخماص البقعة الرخوة أعلى الجمجمة.

11- التهيج أو الفتور.

طريق الوقاية من الجفاف:

لتجنب الإصابة بالجفاف، ينبغي على الشخص تناول كميات كبيرة من السوائل والأطعمة الغنية بالماء، مثل الفواكه والخضراوات.

وفي تلك الحالات، قد يحتاج الشخص إلى الحصول على المزيد من السوائل:

1- ممارسة التدريبات الشاقة: تعتبر عملية ترطيب الجسم قبل أداء التمرينات الرياضية الصعبة، شيء أساسي ومهم؛ إذ يجب إمداد الجسم بكميات كبيرة من المياه، وفي أثناء ممارستها يمكن تناول السوائل على فترات منتظمة، والاستمرار في تناول الماء أو غيره من السوائل بعد انتهاء التدريبات.

2- القيء أو الإسهال: في حالة إصابة الطفل بالقيء أو الإسهال، يجب إعطاؤه المزيد من الماء أو محلول معالجة الجفاف الفموي عند ظهور أول علامات المرض، فلا يجب ولا يجوز الانتظار إلى حدوث الجفاف.

3- المعاناة من مرض ما: في العديد من الأحيان، يصاب البالغون بالجفاف نتيجة الحالات المرضية المختلفة، مثل التهاب الشعب الرئوية، والانفلونزا، وعدوى المثانة؛ إذ يجب التأكد من تناول المزيد من السوائل في حالة عدم الشعور بحالة صحية جيدة.

4- تقلبات الطقس الحار أو البارد: في حال الشعور بالطقس الحار، يجب شرب المزيد من الماء؛ إذ يحتاج الجسم لذلك، واستبدال ما يقفده من تعرق، بينما في أثناء الطقس البارد يحتاج الجسم أيضا لتناول كميات وفيرة من المياه، لمقاومة فقدان الرطوبة بسبب الهواء الجاف، خاصة مع الارتفاعات الكبيرة.

يذكر أن مارادونا، يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.