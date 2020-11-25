إطلالات متنوعة من سميرة سعيد في ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:43 مساءً - تُعتبر المغنية سميرة سعيد من أقدم الفنانات العربيات المستمرات في العطاء الفني حتى اليوم، حيث بدأت مشوارها الفنّي وهي في العاشرة من عمرها، وذلك بمشاركتها في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي، ولفتت إليها الأنظار؛ لما تمتلكه من طاقة صوتيّة، واستمرت إلى الآن في تقديم الكثير من الأعمال الغنائية المميزة، ولمُحِبَّاتِها رصدنا اليوم الكثير من الإطلالات التي تزينت بها سميرة؛ ليستوحين منها بعض الأفكار.



خيارات الأزياء السوداء من سميرة سعيد

خيارات الأزياء السوداء من سميرة سعيد



اعتمدت سميرة سعيد على تنسيق الأزياء السوداء؛ لما تمنحه من مظهر فاخر يخفي عيوب الجسم وتقاسيمه، ومن أبرز خياراتها لعام ٢٠٢٠ تأنقت بفستان طويل أسود مزين بقماش شفاف منقوش بالأسود، مع حزام من الجلد للخصر، وسرحت شعرها بطريقة مموجة تناسب الشعر القصير، إلى جانب مكياج العينين القوي بتدرجات اللون الأسود، مع طلاء الشفتين الزهري لخيار مناسب للحفلات البسيطة، وفي إطلالة كاجوال حيادية ظهرت بشورت وبلوزة باللون الأسود مع قميص طويل مفتوح باللون الأبيض، وحذاء أسود رياضي، وزينت مظهرها بنظارات عصرية، وفي إحدى حفلاتها في دبي ظهرت بفستان قصير أسود مع جوارب شفافة سوداء وحذاء بوت أسود طويل، وجملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية مع تسريحة الشعر المموج والمكياج المرتكز على طلاء الشفتين الأحمر لخيار كلاسيكي مبهر.

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تنسيقات كاجوال ناعمة

تنسيقات كاجوال ناعمة



لفتت سميرة سعيد أنظارنا بإطلالاتها الكاجوال التي نشرتها على صفحتها على إنستجرام، ومنها استوحينا لكنّ عدة تنسيقات كاجوال بأسلوبها، حيث ارتدت في خيار شبابي ناعم تنورة فوشيا منفوشة مع تيشيرت أسود مطبوع بالرسوم الملونة، وقميصًا من الجينز مربوطًا، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض رياضي وإكسسوارات فضية، إلى جانب تسريحة الشعر المموج، ونسقت في إطلالة رسمية بنطالًا من الجلد الأسود مع قميص أبيض عصري واعتمدت على المكياج القوي والشعر المموج ليمنحاها لمسة مميزة، وفي الإطلالة الثالثة اختارت بنطالًا من الجينز الأزرق مع قميص أبيض مطبوع بالزهور الملونة، وزينت إطلالتها بقبعة من القش ونظارات شمسية، كما تألقت بقميص من الجينز الأحمر مع بنطال وبلوزة باللون الأحمر، وسرحت شعرها بطريقة عصرية مرفوعة، إلى جانب الإكسسوارات الذهبية للمسة جذابة ومفعمة بالأنوثة.

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إطلالات سميرة سعيد من "ذا فويس"

إطلالات سميرة سعيد من "ذا فويس"



تُفضّل سميرة سعيد التنوع في خياراتها لبرنامجها التلفزيوني "ذا فويس"، لذا تجملت سميرة بفستان أبيض مصمم بأكمام منفوخة مكشوف الأكتاف، مع فتحة واسعة في الأسفل وقصة مميزة في الصدر، ليمنحها لمسة أنثوية ناعمة، وفي إطلالة أخرى تزينت بجمبسوت ذهبي لامع حزام أسود، وأكملت مظهرها بتسريحة مموجة للشعر ومكياج برونزي بسيط، وللخيار الثالث ظهرت بتنورة ومعطف قصير مصممين باللون الأحمر المزين بطبعات النمر في الجيوب والرقبة، مع حزام محدد للخصر باللون الأحمر، واختارت المكياج البني مع الشعر الويفي لتكمل جمال مظهرها.