أحدث موضة اكسسوارات 2021 .. حقيبة الرقبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:43 مساءً - ابتكرت العديد من الماركات طرق عديدة لحمل الحقائب التي تمنح المرأة إطلالات لافتة للأنظار، مثل حقائب كف اليد وحقائب الساق وحقائب الخصر.



و في عروض أزياء ربيع وصيف 2021 بصيحة أخرى غير تقليدية لحمل الحقائب، وهي ارتدائها مثل القلادة حول الرقبة لتنسدل من الأمام! بالطبع تكون هذه الحقائب بحجم صغير حتى لا تسبب الشعور بالألم، ولكنها في النهاية تقدم فكرة جديدة ومميزة في عالم الموضة.



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حقيبة الرقبة من كوتش Coach

حقيبة الرقبة من كوتش Coach



قدمت ماركة كوتش Coach حقيبة الرقبة الطويلة باللون الأسود، وهي عبارة عن حافظة جلدية يمكن وضع بعض الأغراض البسيطة بها أو استخدامها للهاتف الذكي.









حقيبة الرقبة من جيفنشي Givenchy

حقيبة الرقبة من جيفنشي Givenchy



أيضاً قدمت ماركة جيفنشي Givenchy حقيبة الرقبة بتصاميم مميزة مثل الحقيبة بالسلسلة والحقيبة المستوحاة من العطر.



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حقائب الرقبة من ماكس مارا Max Mara

حقائب الرقبة من ماكس مارا Max Mara



أعجبتنا حقائب الرقبة من ماكس مارا Max Mara بالألوان الداكنة مثل البني والأسود والمصنوعة من الجلد الراقي، ويمكن حمل حقيبتين معاً على طريقة عارضات ماكس مارا، حيث حملن الحقيبة المستديرة مع حقيبة الظرف الصغيرة.







حقيبة الرقبة من توم فورد Tom Ford

حقيبة الرقبة من توم فورد Tom Ford





باللون الزهري الأنثوي، قدمت ماركة توم فورد Tom Ford حقيبة الرقبة الصغيرة، وهي عبارة عن حافظات كروت جلدية بقفل معدني ذهبي.

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