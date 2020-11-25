عبايات سوداء مفتوحة موضة ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:43 مساءً - عادت صيحة العبايات السوداء المفتوحة في عام ٢٠٢١ بشكل كبير، فهي من الصيحات التي لا غنى عنها في جميع المواسم والمناسبات، ولأنها تُعَدُّ الخيار الأنيق والأول للكثيرات من الفتيات، ولا سيما إن كانت باللون الأسود، فإننا نلهمك -عزيزتي- عدة خيارات للعبايات المفتوحة مع تنسيقات مختلفة، لتستوحي منها بعض الأفكار.



تنسيق اللون الأبيض مع العبايات السوداء

تنسيق اللون الأبيض مع العباية السوداء



مزج اللونين الأبيض مع الأسود من الصيحات الرائجة بشكل كبير، حيث إنها من الألوان العملية التي تناسب كل الأوقات، ولهذا ننصحك باعتماد العباية السوداء المفتوحة مع فستان باللون الأبيض؛ ليترك لك الحرية في تنسيق الحذاء والحجاب والحقيبة بالألوان التي تفضلينها، مع إمكانية التنوع في الألوان كما تريدين، ومن أبرز الخيارات التي اعتمدناها لكِ اليوم يمكنك ارتداء عباية سوداء مطرزة بالخطوط البيضاء مع فستان أبيض وحذاء باللون الأسود لخيار ناعم ويومي، أو اختاري عباية سوداء مطرزة بالزهور في الجوانب مع فستان أبيض وحقيبة بنفسجية لكسر اللون، أو نسقي عباية سوداء مفتوحة ومزينة بالدانتيل والتطريزات المختلفة مع عباية بيضاء وحقيبة برتقالية مزينة بالذهبي إلى جانب الإكسسوارات الذهبية المختلفة، لزي أنيق للفتيات.

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العبايات المفتوحة مع الجينز

العبايات المفتوحة مع الجينز



إذا كنتِ بحاجة لإطلالة سريعة وأنيقة في الوقت نفسه، فيمكنك اعتماد العباية المفتوحة مع بنطلون الجينز الواسع وتيشيرت أسود، وأكملي إطلالتك بحذاء وحقيبة بألوان حيادية، كما يمكنك ارتداء عباية سوداء مزينة باللون الأبيض في الأطراف لخيار مميز.

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العبايات المطرزة مع الفساتين الزرقاء

العبايات المطرزة مع الفساتين الزرقاء



اعتمدت الكثيرات من مدونات الموضة خيارات العبايات السوداء بتطريزاتها المختلفة، كالمزينة بالفصوص الصغيرة أو المطرزة بالزهور البيضاء مع فساتين زرقاء سادة أو فساتين زرقاء مزينة بزهور بيضاء، حيث يضفي اللون الأزرق مع الأسود الكثير من الأناقة والجمال، ويمكنك تنسيق العبايات مع حذاء بكعب أسود أو كعب شفاف.