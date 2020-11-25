للمحجبات تصميمات محتشمة ومواكبة للموضة من المصممة دينا قزاز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:43 مساءً - للعبايات والأزياء الخليجية مكانة كبيرة في الدول العربية، ولأنه لم يعد بالإمكان التغاضي عن الدور الكبير الذي يؤدّيه المصمّمون السعوديون في هذا المجال، بات من الضروري تسليط الضوء على المواهب المحلية، لا سيَّما من النساء.. لذا التقينا بالمصممة دينا قزاز لتكشف لنا عن معايير اختيارها قماش العبايات، بالإضافة إلى مسيرتها ونصائحها للسيدات عند اختيار العباية.



بداية حدثينا عن نفسك، من هي دينا قزاز؟

دينا قزاز مصممة هاوية للأشغال اليدوية من مواليد 1983، حصلت على بكالوريوس من جامعة أم القرى بمكة تخصص التربية الفنية، وبدأتُ مسيرتي في نطاق العمل بالقطاع الخاص في عدة مجالات، كملابس اللانجري والمكياج والعطور، وبما أنني هاوية للأشغال اليدوية قمتُ بفتح حساب خاص بدبش العرائس والتوزيعات والهدايا، ومن ثمَّ اخترت مجال العبايات وما يخص أناقة المرأة.



أخبرينا عن بدايات مسيرتك، وكيف قررتِ خوض مجال التصميم؟

بدايةً أتتني الفكرة من المحيطين بي، حيث إن البعض منهم أصبح يقتني عبايات بتشكيلات متنوعة وجميلة من بعض الدول الخليجية، ففكرت أن أخوض ذات التجربة كبقية المصممات السعوديات المبدعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحفزني على ذلك شغف التصميم بما أنني أحب الأشغال اليدوية، فبالطبع سيكون لدي بصمة خاصة.

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لماذا اخترتِ الخوض في مجال العبايات والجلابيات تحديدًا؟

اخترت هذا المجال لتنوع الخيارات فيه، كونه الأكثر رواجًا بين النساء؛ فالنساء الخليجيات يفضلن التنوع وأغلبهن تستهويهن العبايات، سواء المصممة بقصات عملية أو للسهرة، فلكل مناسبة طقوس خاصة، لا سيما في شهر رمضان والأعياد، فالكثير من النساء يفضلن العباية المريحة والجميلة في الوقت ذاته، ويوجد العديد من التصميمات الشرقية بطابع معاصر كالكاجوال، كما أن هناك فئة من النساء تفضل العبايات والأزياء التقليدية، فالناس مختلفون في أذواقهم، لذا نحاول أن نُرضي جميع الأذواق.



من كان الداعم لكِ خلال مسيرتك؟

تلقيتُ الكثير من الدعم من قِبل عائلتي، بالإضافة إلى صديقتي المقربة.



ممَّن تستمدين إلهامك؟ وكيف تختارين الأقمشة والأدوات في تصميماتك؟

أستمد إلهامي من الأشخاص الناجحين المحيطين بي، وأختار الأقمشة المناسبة حسب المناخ، فمثلاً في الصيف أختار الأقمشة الباردة خفيفة الملمس، أما في الشتاء فأختار الأقمشة الشتوية كالكتان الثقيل والقطيفة والشمواه والجلود، وهناك أنواع أخرى من الأقمشة المناسبة للشتاء.



ما الرسالة التي توجّهينها من خلال تصميماتك؟

أحاول من خلال تصميماتي أن أقول لكل امرأة إنها قادرة على أن تكون محتشمة ومحجبة وأنيقة المظهر ومعاصرة للموضة في الوقت ذاته.

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ما العوائق والتحديات التي واجهتِها خلال مسيرتك؟

واجهني العديد من العوائق، منها مكان عرض تصميماتي في البداية، وكيف أستطيع أن أصل للناس، فبرأيي أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تكفي وحدها، وأحتاج إلى دعاية وإعلان لمنتجاتي.



ما الذي يميز تصميماتك في ظل انتشار دور العبايات الأخرى؟

تتميز تصميماتي بتوفر قطعة واحدة من كل تصميم، وبعضها نستطيع تفصيله بناء على طلب عميلاتي، كما تتسم تصميماتي بأنها عملية ومواكبة للموضة، وتتناسب أسعارها مع الجميع.



من هو مثلك الأعلى في تصميم العبايات؟

عبد الله خان، ومنار الراوي.



ما معايير العباية الواجب توافرها في خزانة كل امرأة؟

بالتأكيد يجب أن يكون لدى كل امرأة عباية عملية مناسبة للعمل، أو الزيارات العائلية، وأخرى للمناسبات، وذلك ليعطي كل زيٍّ حقه.

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ما أفضل طريقة للمحافظة على العبايات والجلابيات؟

يجب اتباع تعليمات الغسيل والكي، حتى لا تنعدم، بالإضافة إلى حفظها في أكياس خاصة بالملابس.

عبايات من تصميم دينا قزاز 14



من خبرتك.. ما المواصفات التي يجب أن تهتم بها كل فتاة عند اختيار العباية؟

بالطبع يجب أن تعرف كل فتاة هل تناسبها هذه العباية أم لا، فمع تنوُّع الأشكال نرى الكثير من العبايات بقصات مختلفة، وتقتني المرأة ما يعجبها دون معرفة هل تناسب قياساتها وتقاسيم جسمها أم لا.



كيف انعكس تأثير جائحة كورونا على تصميماتك؟

بشكل عام أثرت هذه الأزمة على الجميع، ولكنها لم تؤثر على تصميماتي شخصيًّا، فوسط الجائحة والحظر قمت بمواصلة عملي من خلال المواقع الإلكترونية، وأوليت اهتمامًا كبيرًا لحجابات العيد، أما العبايات فتوقفت عن بيعها؛ حيث إن الناس أصبحوا لا يخرجون إلا للضرورة القصوى.



كيف تختارين المعارض التي تشاركين بها؟ وما الذي تستفيدينه منها؟

أختار المعارض من مواقع التواصل الاجتماعي، كإنستجرام، وأهتم أولاً أن أستفيد منها بالوصول للناس والتعرُّف أكثر على مصممات في مجالي، وفتيات مبدعات بمجالات أخرى، فبرأيي معرفة الناس مكسب وتجارة في حد ذاتها.

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كيف تنصحين من تفكر في بدء مشروعها الخاص للتصميم؟

أنصحهن بالبدء حتى لو بمبلغ بسيط، مع كتابة كل فكرة تراودها، حتى يستطعن أن يرجعن إليها، ولا ينسينها، كما يجب التفاؤل بأنهن سيصلن لمرادهن بمواصلة عملهن بالعزم والإصرار.



ما المهارات التي يجب أن تتوافر في مصممة الأزياء حاليًّا؟

يجب أن تتوافر لديها مهارة الابتكار في التصميم، والتوسع فيها من خلال الدورات التثقيفية؛ حتى يستطعن أن يكنَّ مُلمات بمعلومات كافية بكل الأمور التي تحفزهن على الإبداع.



كيف تصفين تجربتك في عالم التصميم؟ وما مشاريعك المستقبلية؟

أحببت تجربتي من كل قلبي، وفي كل يوم أطمح أن أعمل على أفكار أفضل بكثير ممَّا مضى، وبإذن الله سأفتح بوتيكًا خاصًّا بي، وأكون معروفة أكثر ببصمتي الخاصة.

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