كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:43 مساءً - يشتهر دبس التمر في استخدامه في طهي الطعام، كمادة سائلة يتم تحضيرها من خلال غلى ثمار التمر بالماء مضافاً إليه السكر، وتصفيته عدة مرات حتى يتمتع بالقوام الثقيل والمُركز.



واستخدمت النساء العرب دبس التمر في أغراض تجميلية، حيث يُعرف بفائدته في نفخ الخدود وامتلائها خلال فترة قصيرة، نظراً لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تفيد البشرة وتُعيد لها نضارتها.



وفي السطور التالية، تُقدم لكِ "الخليج 365.نت" فوائد دبس التمر لنفح الخدود، وطريقة تحضيره:



أولاً: العناصر والفيتامينات التي يحتوي عليه دبس التمر

دبس التمر



يحتوي دبس التمر على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، التي تُعرف بقدرتها الهائلة على زيادة نضارة البشرة وصفائها، وعلاجها من الالتهابات، إضافة إلى العناصر التي تُفيد الجسم بشكل كبير، وأهمها ما يلي:

1--الكالسيوم: والذي يُعرف بقدته على تقوية العظام، وحمايتها من الإصابة بالهشاشة مع التقدم في العمر.

2-الجلوكوز والفركتوز: وهي سكرات سهلة الامتصاص.

3-البوتاسيوم: وهو من العناصر الغذائية الهامة لسلامة الذهن وزيادة القدرة على التركيز، كما يمنح الجسم الطاقة اللّازمة التي يحتاجها لزيادة نشاطه.

4-الفوسفور: الذي يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على صحة العظام، وتسهيل حركة العضلات ووظائفها، إضافة إلى منح الجسم للطاقة.

5-الفيتامينات: حيث يحتوي على فيتامينات هامة لصحة الجلد والبشرة، مثل فيتامين A وB.

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ثانياً:طريقة تحضير دبس التمر لنفخ الخدود

دبس التمر لنفخ الخدود



يُمكن استخدام دبس التمر بعدة طرق للحصول على نتائج جيدة في عملية نفخ الخدود، فيمكن استخدامه إما من خلال:

-إضافة ملعقة كبيرة منه إلى كوب من الحليب الدافئ وتناوله يومياً بشكل منتظم، وستلاحظين النتائج بعد أسبوع واحد، حيث ستصبح خدودكِ أكثر امتلائاً وتتمتع بلون وردي رائع.

-إضافة ملعقة كبيرة من دبس التمر إلى كوب من الماء الدافئ، وتناوله يومياً، لمدة أسبوع، لملاحظة انتفاخ الخدود وظهورها بمظهر أكثر جمالاً.

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