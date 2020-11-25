كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:43 مساءً - لا تتخلي عن المناكير النيود إطلاقاً حتى ولو في الشتاء، فهو عملي جداً وأنيق ويتناغم مع جميع ألوان البشرة. وإذا كنت ممن لا يرغبن في تغيير لون أظافرهن في أوقات متقاربة، فإن طلاء الأظافر النيود بدرجاته المختلفة يشكل خياراً رائعاً لك كونه يتناسب مع جميع ألوان الملابس.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة صور مناكير نيود موضة شتاء 2021، لتختاري من بينها ما يعجبك.



مناكير نيود بدرجاته المختلفة

مناكير نيود بدرجاته المختلفة



الإسبريسو، الكراميل، الشوكولاته، نغمات القرفة، هي كلها ألوان مناكير تندرج تحت لون النيود، وقد صُممت لتتناغم مع جميع ألوان البشرة. ونظراً الى جماله وأناقته، يعد المناكير النيود من أفضل الخيارات بالنسبة الى النجمات مثل كيم كاردشيان وكيت هدسون... وبالإمكان اعتماده في الأيام العادية والمناسبات على حد سواء. بإمكانك هذا الشتاء، اعتماد المناكير اللحمي القريب الى لون البشرة، الذي يناسب البشرة السمراء أو النيود المائل الى الوردي الذي يلائم البشرة البيضاء ويمنحها نضارة وإشراقة، إضافة الى النيود بتدرجات البيج المائل الى الكراميل، الذي يتناغم مع البشرة الزيتونية، إضافة الى النيود الداكن الذي يلائم بشكل خاص البشرة السمراء.

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خيارت مناكير نيود رائعة موضة شتاء 2021





Tom Ford Nail Lacquer in Toasted Sugar

Tom Ford Nail Lacquer in Toasted Sugar



أنه أحد ألوان المناكير النيود الناعمة والهادئة جداً، لذلك يعد خياراً مغرياً لجميع ألوان البشرة. فهو يوقظ نغمات البشرة الفاتحة، ويبرز لون البشرة الداكنة والسمراء. لذلك، سيكون خياراً رائعاً لمختلف إطلالاتك، اليومية والمسائية.



Deborah Lippmann Brand New Day

Deborah Lippmann Brand New Day



يمزج المناكير النيود هذا من ديبورا ليبمان Deborah Lippmann، بين اللونين البيج والأبيض، ليمنح الأظافر الإشراقة والتوهج، ويجعل البشرة الداكنة تبدو أفتح وأكثر بياضاً. كما يتميز بلمسة لامعة تجعله مناسباً لجميع ألوان البشرة. اجعليه في قائمة خياراتك في ما يتعلق بألوان المناكير النيود.



Smith & Cult Nailed Lacquer in 1972

Smith & Cult Nailed Lacquer in 1972



تقول سارة بلاند، سفيرة التجميل في سميث آند كولت Smith & Cult، إن هذا المناكير النيود ذا النغمات الوردية، هو المناكير المعدني المثالي لجميع ألوان البشرة، فهو يتغير لونه اعتماداً على لون البشرة، فلا تترددي في إضافته الى مستحضرات الجمال خاصتك.

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