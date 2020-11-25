محطات في حياة بشرى: انفصال بعد الاكتئاب وصورة مثيرة للجدل

علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة بشرى تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية؛ إذ تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "الاختيار 2"، بمشاركة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وإنتاج شركة "سينرجي".

أبرز المحطات في حياة بشرى

بدأت بشرى حياتها داخل الوسط الفني، من خلال العمل كمذيعة على شاشات الفضائيات ثم انتقلت للتمثيل عام 2002 من خلال ست كوم "شباب أون لاين"، حققت خلاله نجاحا كبيرا وأثبتت وجودها خلال وقت قصير؛ إذ برعت في تجسيد مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأدوار السينمائية، كما عملت أيضًا مع شركة "نيو سينشيري برودكشن".

بشرى عن انفصالها: اخترنا بعض في الوقت الغلط

وقالت الفنانة بشرى، إنها انفصلت عن زوجها بعد زواج دام 5 سنوات، متابعة: "ده إنجاز".

وأضافت بشرى خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري، ببرنامج "أنا وأنا"، المذاع عبر فضائية "أون إي" أن لديها ابن وابنة من طليقها، هما: إسماعيل 6 سنوات، وليلى 5 سنوات، مؤكدة أنهما نعمة من الله.

وأشارت الفنانة إلى أن علاقة الابن والبنت بوالديهما جيدة، وهو حنون عليهما جدا، لافتة إلى أنه سوري و"معروف عن الآباء السوريين اهتماماتهم الأسرية".

وتابعت بشرى: "مشكلة جوازنا إننا اخترنا بعض في الوقت الغلط، احنا اخترنا بعض واحنا مكتئبين؛ لأنه كان حزين على والده لأنه متوفى وأنا كمان، رغم إنه كان متمسك بيا بس أنا اخترت الانفصال".

صورة بشرى مع ممثل أفلام بورنو تثير الجدل

وكانت أثارت بشرى الجدل منذ أكثر من عامين؛ بسبب صورتها مع ممثل "أفلام بورنو"، وأوضحت حينها مع الإعلامية سمر يسري، أنها لم تك تعرفه من الأساس.

وتابعت: "اتصورت معاه في قاعة سينما قدام الناس، وكنا محتشمين في لبسنا، ومفيش أي عيب أتصور معاه، لأنه إنسان، واحنا ملك الناس كلها".