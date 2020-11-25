منها شوربة العدس.. أطعمة ومشروبات تساعد على تدفئة الجسم بعد سقوط الأمطار

مطبخ

بعد سقوط الأمطار، تبدأ رحلة البحث عن الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تدفئة الجسم، من الطقس السيىء ومن الأغذية التي تحقق تدفئة للجسم كما ذكرتها، ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، لـ"هُن".

السحلب

يساعد على تدفئة الجسم وخاصة للأطفال.

البطاطا

تحتوي على العديد من الفيتامينات المفيدة للجسم.

شوربة العدس

وجبة متكاملة مع الليمون والبيض تعمل على تقوية جهاز المناعة، تساعد على التركيز.

البليلة باللبن

تساعد على التركيز وإمداد الجسم بالطاقة، والنشاط في فصل الشتاء.

الحبوب الكاملة

تمنح طاقة للجسم وتمنع الشعور بالجوع من 4 إلى 6 ساعات.

سلطة الحمص

بجانب الوجبات تساعد على إمداد الجسم بالطاقة، وتفيد الجهاز المناعي رغم أهميتها.

التونة

الأوميجا 3 الموجود في وجبة التونة بالجرجير، تساعد على امتصاص برودة الجسم، وترفع درجة حرارة الجسم.

فوائد الشوربات في تدفئة الجسم

شوربة الخضار، الطماطم، سي فود، من الشوربات التي تحقق تدفئة الجسم.

مكرونة بالصلصة

مع معلقة صغيرة لحمة مفرومة، من الأطعمة التي تحقق تدفئة الجسم، وبالأخص للأشخاص ممارسي الألعاب الرياضية.

البروتين

لحوم مسلوقة، بانية، سمك، من البروتيات المفيدة للجسم وتحقق تدفئة الجسم.

مشروب الطاقة

عبارة لتر مياه، عصير برتقال أو فراولة مع ذرة ملح، يجب تناوله بعد كل نصف ساعة من ممارسة الرياضة.

الذرة

الذرة مع طابق السلطة من الأطعمة الغنية بالفوائد للجسم.

الموز بالشيكولاتة

من الأكلات التي تعمل على ضبط الحالة المزاجية، وتدفئة الجسم.

الكشري

مع الشطة والبيض للحصول على قيمة غذائية كاملة، يساعد على زيادة المناعة وتدفئة الجسم.

المكسرات

من أكثر الأطعمة التي تمنح الجسم التدفئة،؛لأنها تزيد من درجة حرارتها.

حمص الشام

يمنح الجسم التدفئة ويعالج الزكام.