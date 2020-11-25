تبدأ من 95 جنيها.. أسعار ملابس الأطفال في 3 علامات شهيرة خلال "البلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
تتسابق المحلات والعلامات التجارية في تقديم أفضل العروض والخصومات خلال مناسبة "البلاك فرايداي"، أو الجمعة السواء التي تصادف الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر في كل عام.
ويحرص العديد من الآباء والأمهات على استغلال الخصومات والتخفيضات في شراء ملابس ومستلزمات الأطفال، ولهذا نقدم لكم أسعار الملابس في 3 علامات تجارية شهيرة، كالتالي:
Lc Waikiki
القميص بـ95 جنيها بدلا من 199.
الفستان بـ179 بدلا من 419.
البلوفر بـ179 بدلا من 319.
الجاكيت بـ500 بدلا من 650.
البنطلون بـ190 بدلا من 230.
H&M
القميص بـ200 بدلا من 299.
البنطلون الجينز بـ310 بدلا من 449.
الحذاء 279 بدلا من 399.
السويت شيرت بـ310 بدلا من 449.
التنورة بكسرات بـ209 بدلا من 349.
Zara
كنزة بـ319 بدلا من 529.
سترة بأكمام منفوخة بـ319 بدلا من 529.
جاكيت فرو بـ649 بدلا من 999.
بنطلون بـ199 بدلا من 399.
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