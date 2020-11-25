في موجة الأمطار الغزيرة.. كيف تحمي نفسك من نزلات البرد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان خالد

تضرب موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية، إذ هطلت أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى (الجيرة والقاهرة والقليوبية) منذ قليل، فضلا عن محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، وعدد من المحافظات.

وتشير خرائط سقوط الأمطار، التي نشرتها الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، إلى أن أكثر فترة ستسقط فيها الأمطار يومي الأربعاء والخميس المقبل وذلك لمدة 12 ساعة متواصلة، ويبدأ من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة الـ 6 صباحًا، على أن تستمر الأمطار خلال الفترة من الساعة الـ6 صباحًا وحتى الـ12 ظهرًا.

وتستمر الأمطار في السقوط بداية من يوم الخميس، في تمام الساعة الـ6 صباحًا، وحتى الساعة 12 ظهرًا، على أن تستمر من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الساعة 6 مساءً، وهي أكثر الفترات سقوطًا للأمطار خلال اليومين.

وفي موجة الأمطار الغزيرة يصبح العديد معرضون للإصابة بنزلات البرد، وما يزيد الأمر خطورة انتشار فيروس كورونا، ولهذا نقدم لكن بعض الخطوات البسيطة التي تقينا من نزلة البرد في هذه الموجة، وفق ما أورد موقعا "asiaone" و"myhealthfinder".

1- احمل دائمًا مظلة

يمكن أن يسبب البلل من هطول أمطار غزيرة مفاجئة في تغير مفاجئ في درجة حرارة جسمك قد يؤدي إلى الحمى ونزلات البرد، ولتجنب الإصابة بالمرض، لا تنس إحضار مظلتك معك أينما ذهبت. إنها ليست فقط أفضل معدات المطر ولكنها أيضًا درع ضد السعال أو نزلات البرد أو الحمى عندما تحاصر في يوم ممطرِ

2- حافظ على التغذية الخاصة بك

تناول الطعام الصحي هو أرخص وسيلة لحمايتك من نزلات البرد، يمكنك طهي حساء ساخن لتنشيط جسمك أو تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي لتقوية جهاز المناعة لديك، للمساعدة في صد الإنفلونزا والعدوى. الوجبة اللذيذة والصحية هي التي تجعل الأيام الممطرة أكثر دفئًا.

3- اغسل يديك جيدًا

لمنعك من الإصابة بنزلات البرد والسعال والإنفلونزا، فإن غسل اليدين بانتظام هو أفضل طريقة لمنع انتشار الفيروسات والبكتيريا، واغسل يديك بشكل صحيح عن طريق ترغ الصابون بين أصابعك وتحت أظافرك وأعلى يديك. ثم اشطف وجفف يديك جيدًا أيضًا

4- اشرب الكثير من الماء

لا يوجد شيء أفضل من احتساء مشروب دافئ بينما يتساقط المطر في الخارج. حافظ على مستويات الترطيب الخاصة بك عن طريق شرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا مع عصير الليمون. يعمل الماء الدافئ على تنشيط الدورة الدموية، ما يؤدي إلى نظام مناعة قوي يمكن أن يحميك من الإصابة بالعدوى والحساسية

5- تجنب التنقل في ساعة الذروة

يمكن للأمطار الغزيرة مع احتمال حدوث فيضانات أن تجعل التنقل أكثر صعوبة، وإذا كانت لديك فرصة لتجنب الساعات التي يكون فيها الازدحام في ذروته، فافعل ذلك. تجنب المتاعب وإمكانية الوقوع في المطر الغزير، أو غادر مبكرًا في الصباح، أو تحدث إلى رئيسك في العمل حول تعديل جدولك الزمني.

6- جهز بعض الملابس الاحتياطية

من السهل أن تتبلل في الأيام الممطرة، تتجول مع ملابسك المبللة مثل دعوة فيروس إلى جسمك ما يؤدي إلى حمى ونزلات برد. امنع هذا عن طريق إخفاء زوج من الملابس الإضافية في المكتب أو في صالة الألعاب الرياضية أثناء ذلك

7- مواكبة تحديثات الطقس

ابق على اطلاع دائم بآخر الأخبار وتوقعات الطقس التي يمكنك مراقبتها ليس فقط على الراديو والتلفزيون ولكن أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي. تابع الحسابات التي تشارك معلومات مفيدة حول تحديثات الطقس وحركة المرور، والتي قد تساعدك على التخلص من المناطق التي غمرتها المياه والعثور على طريق بديل.

8- ارتداء الكمامات:

يجب ارتداء الكمامات أثناء الخروج في الجو المحمل بالأتربة والهواء البارد لحماية الجيوب الأنفية، بالإضافة إلى ضرورتها في ظل انتشار فيروس كورونا.

9- الابتعاد عن الأشخاص المصابين:

إذا لاحظت شخصا مصابا بالبرد تفادي التواجد بالقرب منه أو مصافحته.

10- عدم الخروج من المنزل بعد الاستحمام:

الخروج بعد الاستحمام مباشرة يعرض الجسم للإصابة بنزلات البرد نظرا لأنه بعد الاستحمام تصبح درجة حرارة الجسم منخفضة علي عكس حرارة الجو.

11 -لقاح الانفلونزا

يحتاج كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام، ولقاحات الأنفلونزا الموسمية هي أفضل طريقة لحماية نفسك والآخرين من الأنفلونزا.

بالنسبة للعديد من الأشخاص، تعتبر الأنفلونزا الموسمية مرضًا خفيفًا. لكن في بعض الأحيان، يمكن أن تكون الأنفلونزا خطيرة أو حتى مميتة، خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا.

متى أحتاج إلى لقاح الأنفلونزا الموسمية؟

احصل على لقاح الأنفلونزا بحلول نهاية شهر أكتوبر من كل عام. بعد الحصول على اللقاح، يستغرق جسمك حوالي أسبوعين لتطوير الحماية ضد الإنفلونزا. وهذا هو السبب في أنها فكرة جيدة أن تحصل على اللقاح قبل أن تبدأ الأنفلونزا في الانتشار في مجتمعك.

إذا لم تحصل على اللقاح بحلول نهاية أكتوبر، فلم يفت الأوان بعد. الحصول على اللقاح لاحقًا يمكن أن يحميك من الأنفلونزا. ضع في اعتبارك أن موسم الأنفلونزا يمكن أن يستمر حتى شهر مايو.