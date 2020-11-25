برنامج سكر بنات: خلطات فعالة لترطيب الوجه واليدين والقدمين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 06:38 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بناتالذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر كيفية تحضير خلطات رهيبة لترطيب الوجه واليدين وكلها وصفات منزلية سهلة التحضير وموجودة في مطبخك. خلطة الورد والحليب لترطيب الوجه: خلطة الورد والحليب أنت بحاجة إلى القليل من حليب البودرة، ورد طبيعي أو مجفف وملعقة عسل والقليل من ماء الورد. اخلطي المزيج جيداً وضعيه على بشرتك، اتركيها حتى تجف. بعدها اغسلي وجهك. تقوم هذه الخلطة على شد البشرة وترطيبها من الأعماق. خلطة الزبادي وزيت جوز الهند للتخلص من جفاف اليدين: للتخلص من جفاف اليدين تحتاجين الى القليل من الزبادي، زيت جوز الهند وماء الورد. اخلطيهما جيداً وضعي المزيج على يديك لمدة 30 دقيقة . بعدها اغسليهما وتمتعي بالنتيجة. خلطة لترطيب، تنعيم وتعطير القدمين: تعطير القدمين أنت بحاجة إلى القليل من الفازلين، زيت اللوز أو الأرغان وبودرة معطرة. اخلطيهما جيداً وضعي الخلطة على قدميك، ارتدي الجوارب واتركيها حتى اليوم التالي . وشاهدي النتيجة. للمزيد من الخلطات لا تنسي متابعة سكر بنات .

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