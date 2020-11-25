10 نصائح يجب معرفتها قبل الاستحمام في الشتاء

ماما
كتب: هن -
04:45 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
شهدت البلاد اليوم موجة من الطقس السيىء، وسقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة في البلاد، وينزعج العديد من الأشخاص من الاستحمام في الشتاء؛ بسبب خوفهم من الطقس البارد، وعدم تحملهم لانخفاض درجات الحرارة، خاصة بالأيام الممطرة.
وتواجه الفتيات مشكلة أكبر؛ إذ يخشين جفاف بشرتهن وخصلات شعرهن، بسبب التقلبات الجوية، والتعرض للمياه بشكل كبير.
لذا نقدم لكي 10 نصائح للاستحمام بالشتاء، حسبما أوردهما موقع "WIKI HOW":
1- عليكِي اختيار وقت مناسب للاستحمام، وعادة ما يكون قبل النوم مباشرة.
2- تأكدي من تدفئة المنزل جيدا، فأغلقي النوافذ، واحرصي على وضع الستائر و"دفايات" الأرض، للشعور بالدفء.
3- قومي بتدفئة الحمام أولا من خلال تشغيل الماء الساخن، لتصاعد البخار، وإغلاق نوافذه.
4- احرصي على تجهيز ملابسك وأدوات الاستحمام حتى لا تضطري للخروج، أو فتح الباب خلال الاستحمام، ما قد يعرضك للهواء.
5- تأكدي أن الماء كافية، وأنها ساخنة بالحد المطلوب.
6- عقب الانتهاء من الاستحمام، جففي جسدك، وشعرك جيدا، للتخلص من قطرات الماء، وقومي بتغطية شعرك بالمنشفة.
7- افتحي نافذة الحمام قبل الخروج؛ لتلاشي صدمة الهواء البارد.
8- عقب ارتداء ملابسك والخروج، احرصي على ارتداء جوارب القدم، وغطاء للرأس.
9- احرصي على وضع مرطبات الجسم، وخاصة بالكوعين والقدمين.
10- تناولي مشروبا ساخنا عقب الاستحمام وقبل النوم مباشرة.
يذكر أن الخبراء توقعوا تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كل الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري وسيناء.
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