كيف تتخلصين من مياه الأمطار في منزلك؟

شهدت معظم محافظات مصر اليوم، موجة طقس سيئ صاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة، مجددا معاناة سكان الطوابق الأخيرة، وأصحاب النوافذ الألوميتال، من تسريب المياه إلى الشقق، ما يتطلب من سيدات المنزل، تجفيف المياه والتخلص منها سريعا، قبل وصولها إلى المفروشات والأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل.

ولحين انتهاء الأمطار، توجد بعض الخطوات البسيطة للتخلص من مياه الأمطار الزائدة في منزلك، حسب ما ذكر موقع "هوم سيرف"، المتخصص في رعاية المنزل، وتقديم نصائح لربات البيوت، كما يلي:

التخلص من مياه الأمطار بالمنزل

استخدمي الدلاء البلاستيكية (الجرادل)، لتجميع المياه الراكدة، وهذه طريقة سريعة لإزالة كمية كبيرة من المياه، ورغم أنّها شاقة جسديًا، لكنها تخلصك من المياه سريعا.

طرد المياه خارجا

بعد إزالة كميات المياه المتجمعة في المنزل، استخدمي ممسحة لدفع المياه المتبقية في الغرف إلى خارج المنزل، أو إلى مصدر الصرف الموجود في شقتك.

تهوية الأرضية.

فتح النوافذ وتشغيل المراوح لتحريك الهواء باستمرار عبر الغرفة، لتجفيف الأرضيات بسرعة.

احرصي على توصيل "خرطوم" طويل من صنبور الحمام، وحتى السطح المليئ بمياه الأمطار.

افتحي مياه الصنبور بغزارة لتتدفق الماء من الخرطوم للسطح.

اغلقي الصنبور واسحبي الخرطوم منه وضعيه في "بالوعة الحمام"، إذ يساعد الخرطوم على سحب المياه من السطح حتى تصل لـ "بالوعة" الحمام، لتدفق المياه من أعلى لأسفل.