تناول الماء قبل الخروج واحذر أعمدة الإنارة.. نصائح للحماية من الأمطار الغزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت شيماء مرسي:

تشهد مناطق متفرقة في القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" هطول أمطار غزيرة تصل إلى رعدية، وسط توقعات هيئة الأرصاد لموجة من التقلبات الجوية تضرب البلاد من اليوم وحتى الجمعة، لذا يقدم لكم "لايف ستايل الخليج 365" 6 نصائح بسيطة لقيادة السيارة بأمان أثناء سقوط الأمطار، وفقًا لإرشادات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعة منخفضة نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

2- التحكم في عجلة القيادة جيدًا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5- تأكد من سلامة "مسَّاحات" المطر الموجودة في السيارة.

6- السير في الحارة الوسط من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبًا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

وعند وجود أعطال أو حوادث يرجي الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

وبالإضافة إلى هذه النصائح هناك بعض النصائح العامة التي تساعد على حفظ سلامتك أيام السيول وذروة سقوط الأمطار، وفقا لموقع "dailymedicalinfo"، وهي كالتالي:

1- تابع أخبار الطقس وهيئة الأرصاد الجوية، في حال هطول أمطار، وراقب التغيرات المناخية، ففي بعض المناطق قد تنبئ الأمطار الغزيرة بحدوث سيول.

2- أطفئ التيار الكهربي ومصادر الطاقة قبل الخروج من منزلك.

3- لا تمسك الأشياء الموجودة على الأرض أو أعمدة الإنارة، وانه طفلك عن الاقتراب من أسلاك الكهرباء.

4- ارتداء ملابس منتصف الموسم مثل السويت شيرت متوسطة الثقل، والملابس القطنية غير الثقيلة ذات الكم الطويل وفتحة الصدر الضيقة، وأخذ جاكت خفيف أو شال عند الخروج مساءً.

5- تناول كميات من الخضروات والفواكه، لاحتوائها على فيتامين c، والحرص على تناول وجبة الإفطار ثم كوب من اللبن بالعسل أو كوب من عصير البرتقال أو الليمون أو أي فاكهة من فواكه فيتامين سي.

6- تناول كوب من الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل.