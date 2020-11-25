كورونا اليوم: هذا العارض أكثر خطرا.. وهكذا تتجاوز الآثار النفسية للموجة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

العارض الأكثر خطرا

لفتت ناتاليا بشينيتشنايا المسؤولة في هيئة حماية حقوق المستهلك إلى أن ظهور ضيق في التنفس على خلفية الأعراض الأخرى لأمراض الجهاز التنفسي، من أكثر المظاهر "الرهيبة" لعدوى كورونا.

وقالت نائبة مدير العمل السريري والتحليلي لمعهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة في الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك إن "أكثر الأعراض خطرا تتمثل في ظهور ضيق في التنفس على خلفية أعراض الأمراض التنفسية"، مشددة على أنه في مثل هذه الحالة يجب استشارة الطبيب على الفور، وفقا لـ"روسيا اليوم".

كيف تتجاوز الآثار النفسية للموجة الثانية؟

تزداد مجددا الإصابات بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، في أوروبا وفي أنحاء شتى من العالم، ما أدى إلى إعادة فرض القيود في الأماكن العامة، وهذا أمر مجهد نفسيا لكثير من الأشخاص، ويرجع ذلك، بشكل كبير، إلى حقيقة أنه، على عكس الموجة الأولى في فصل الربيع، تأتي الموجة الجديدة في فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي، وقد تستمر خلال الشتاء.

وعلى عكس موجة الربيع، يقول الطبيب ديتريش مونتس، رئيس الغرفة الاتحادية للمعالجين النفسيين في برلين، إنه لا يمكن للأشخاص توقع تراجع سريع في عدد الإصابات في هذا الوقت من العام، وهو ما سوف يجعل من الصعب البقاء في حالة نفسية طيبة خلال أشهر الشتاءـ ويوصي بقضاء الوقت في الخارج وسط الطبيعة من أجل خلق شعور أفضل.

عالم: يستحيل استبعاد الآثار الجانبية للقاح كورونا بعد سنوات

أكد مدير قسم الأمراض المعدية بمستشفى ساكو في ميلانو، ماسيمو غاللي، أنه يتوقع أن تظهر آثار جانبية للقاح المضاد لـ "كوفيد – 19"، خلال 10 سنوات، مشيرا إلى إنه أمر يستحيل استبعاده.

وقال، إنه "لا يوجد دواء أو لقاح يمكننا أن نقول عنه مسبقا لن يؤذيني خلال 10 سنوات"، وفقا لروسيا اليوم.

إنتاج لقاح جاف ضد الفيروس

أطلقت المؤسسة الروسية للاستثمارات المباشرة إنتاج نوع جاف من اللقاح ضد فيروس كورونا يمكن أن يحفظ في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لمركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية والذي أطلق لقاح "سبوتنيك V" وقال إن درجة الحرارة لحفظ اللقاح المذكور أعلى بكثير من اللقاح السائل الكلاسيكي، ما يسمح ببيع اللقاح في الأسواق الأجنبية وتوسيع استخدامه في المناطق النائية، بما في ذلك المناطق الاستوائية الحارة، وفقا لروسيا اليوم.