اختاري سترة الجلد من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 04:38 مساءً - تُعد سترة الجلد من قطع الأزياء الأساسيةِ في فصل الشتاء، إذ لا يُمكن الاستغناء عنها خاصة في أيام الطقس البارد، وهو ما يجعلها من صيحات الموضة التي لا تنتهي على مر الزمان.

وتحرص الكثير من النجمات على اعتماد سترة الجلد في مختلف إطلالاتهن اليومية، وفي هذا الألبوم، ستعرفين كيفية تنسيق سترة الجلد من وحي النجمات.

نانسي عجرم

نانسي عجرم بسترة جلد سوداء

تحرص نانسي عجرم على ارتداء سترة الجلد دائماً في فصل الشتاء، سواء في إطلالتها الكاجوال أو في الخروجات المسائية.

وفي إطلالة شتوية نهارية أنيقة، نسقت عجرم سترة الجلد باللون الوردي مع بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح، مع بلوفر قصير باللون الرمادي الداكن، وحقيبة كتف من الجلد الأسود.

وفي إطلالة أخرى، نسقت نانسي عجرم سترة الجلد باللون الأسود، مع بنطلون جينز باللون الأزرق الداكن، وتيشرت مخطط ذي رقبة عالية وأكمام طويلة، إضافة إلى حذاء رياضي باللون الأوف وايت.

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نوال الزغبي

نوال الزغبي

اختارت النجمة اللبنانية نوال الزغبي اعتماد سترة الجلد بطريقة عصرية وأنيقة، إذا نسقت سترة الجلد باللون الأسود بتصميم نصف الكم مع ياقة صغيرة، مع قميص باللون الأبيض، وبنطلون جينز باللون الرمادي، إضافة إلى حزام أنيق من ماركة Gucci، لإطلالة أكثر فخامة.

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبدالعزيز

اعتمدت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز سترة الجلد بطريقة أكثر اختلافاً، حيث اختارت سترة من الجلد الأسود مُصممة بياقة من الفرو البني، ونسقتها مع حقيبة كتف مُصممة من الجلد الأحمر، وبلوفر ذي رقبة عالية باللون الرمادي، وبنطلون باللون الأزرق الفاتح.

نجوى كرم

نجوى كرم بسترة جلد سوداء

تُعد النجمة اللبنانية نجوى كرم من أكثر نجمات الوطن العربي أناقة، إذ تحرص دائماً على تنسيق إطلالات فخمة ومميزة في مختلف أوقات اليوم.

وفي إطلالة نهارية أنيقة، نسقت نجوى كرم سترة الجلد باللون الأسود، مع بنطلون ضيق من الجلد الأسود، وهي السترة التي تتميز بتصميم أنيق بجيوب أمامية كبيرة على الصدر، إضافة إلى "سحاب" على أطراف الذراعين، فيما اعتمدت معها وشاحاً أنيقاً على الرقبة بتصميم التايجر.

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ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

تتميز الممثلة المصرية ياسمين رئيس بأناقتها وحرصها الدائم على تنسيق إطلالات مميزة سواء في حياتها اليومية، أو في أعمالها الفنية.

وفي إطلالة شتوية خلال إحدى رحلاتها في الخارج، اعتمدت ياسمين رئيس سترة الجلد القصيرة باللون الأسود مع بنطلون جينز ذي أرجل واسعة، إضافة إلى نظارة شمسية أنيقة باللون الأسود، وعصابة رأس من القطن باللون الوردي، تتوسطها الورود الملونة.