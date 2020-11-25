الهوت شوكليت.. فوائد مذهلة لمشروب الشتاء المفضل

صحة

الهوت شوكليت أو الكاكاو أو مشروب الشوكولاتة الساخنة، جميعها نفس المرادفات لأشهى مشروب شتوي يزيد الدفء ويشعر بالحرارة، خاصة في الطقس العاصف، لكن يجب الحرص عند تناول مشروب الكاكاو، كي لا يزيد الوزن بشكل كبير، إذ يفضل تناوله باعتدال لما له من فوائد صحية كثيرة، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

- يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافانول بوفرة.

- تلك المركبات تؤدي إلى زيادة خفة الحركة الذهنية.

- يؤدي الفلافانول إلى زيادة أسرع وأكبر في أكسدة الدم بالقشرة الأمامية، إذ تلعب تلك المنطقة دورا رئيسيا في الإدراك واتخاذ القرار.

- يساعد الكاكاو على التركيز في إكمال المهام.

- الفلافانول غني بمضادات الأكسدة.

- يعتبر الفلافانول من المواد الغذائية المعززة للدماغ في النظام الغذائي.

- الكاكاو معروف بآثاره المفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية.

- يقول الباحثون إن الكاكاو يحسن وظيفة الأوعية الدموية في الدماغ.

- يحسن الأداء المعرفي لدى البالغين الأصحاء.

- الكاكاو الغني بالفلافانول يؤدى إلى استجابة أقوى وأسرع للأكسجين في الدماغ.

وتأتي تلك النتائج من دراسة بريطانية أجريت على الذكور، لمعرفة تأثير الكاكاو الغني بالفلافانول على الأوعية الدموية في الدماغ، بالتالي عملية الإدراك، واستبعد الباحثون الإناث لتجنب التغيرات الهرمونية التي تؤثر على الدماغ في وقت الدورة الشهرية وتقلباتها المستمرة.

ووجدت الدراسة البريطانية، نتائج واعدة لتأثير الكاكاو الإيجابي على الدماغ وعملية الإدراك، وكذلك صحة القلب والأوعية الدموية.

طريقة عمل هوت شوكليت بالمارشميلو

المكونات

- مارشملو أبيض.

- ملعقة كبيرة زبدة.

- ملعقة كاكاو.

- حليب.

طريقة التحضير

- قومي بوضع الحليب على النار، ثم ضعي فيه السكر والكاكاو.

- أذيبي الشكولاتة والزبدة على حمام بخار، ثم ضيفيهم الحليب على النار.

- قلبي المكونات جيدًا حتى تغلي تمامًا، ثم قدميها في أكواب التقديم.

- ضيفي المارشميللو الأبيض بالمشروب، وعلى الوجه.