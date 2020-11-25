6 طرق طبيعية لشد بطنك بعد الولادة.. منها شرب الماء والمشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

مشكلة ترهلات البطن بعد الولادة هي الأصعب لدى السيدات، ويلجأ معظمهن إلى شد البطن بالعمليات التجميلية، ولكنها تكون مكلفة وتحمل نسبة من الخطورة.

وفي التقرير نستعرض بعض الطرق الطبيعية المتعددة لشد البطن بعد الولادة بكل سهولة في المنزل، وفقا لموقع "health".

1- المياه:

يتأثر الجسم بشكل كبير بكمية الماء التي تدخل الجسم، لأنها تطرد السوائل غير المرغوب فيها، وبدون الماء يحتفظ الجسم السوائل المسببة للانتفاخ.

2- ارتداء حزام:

بعد الولادة لا بد من ارتداء حزام فهو يضغط الرحم ويدفع السوائل الزائدة خارج الجسم، كما أنه يدعم عضلات البطن والظهر.

3- تدليك البطن:

يمكنك البدء في تدليك البطن، عن طريق وضع اللوشن والضغط برفق أثناء التدليك في حركة دائرية بالإبهام.

4- المشي في أقرب وقت ممكن:

المشي يحرك كل عضلات الجسم، فلا بد من المشي في أقرب وقت ممكن بعد الولادة حتى لا تنتكس العضلات.

5- أداء التمارين الرياضية:

هناك العديد من التمارين الأساسية التي يمكنك القيام بها لتقوية الجسم وشد البطن خاصة تمرين القطة والبطة لمدة 21 يوم بعد الولادة.

6- الرضاعة الطبيعية:

تساعد الرضاعة الطبيعية على حرق السعرات الحرارية، ما يسهم في التخلص من الدهون، وتساعد أيضا الرحم على العودة مرة أخرى لحالته الطبيعية.