محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "Elle" أن المعاطف تتألق هذا الشتاء بألوان زاهية وجذابة لتشيع البهجة والسعادة وتكسر كآبة الأجواء السائدة خلال فصل الشتاء.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن المعاطف، سواء كانت مصنوعة من الجلد أو الصوف أو الفرو الاصطناعي، تتخلى هذا الموسم عن الألوان المحايدة كالأسود والرمادي، وتزهو بدلا من ذلك بالأخضر والأصفر والأزرق والأحمر والوردي والبنفسجي والبرتقالي والسماوي لتمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف الأنظار.

ويمكن تنسيق المعاطف مع إكسسوارات ذات ألوان متناغمة لإضفاء لمسة أناقة وفخامة نهائية على المظهر.

كانت هذه تفاصيل خبر المعاطف تتألق بألوان زاهية هذا الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.