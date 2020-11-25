توقعات الأبراج اليوم 25-11-2020: أزمات لـ الحمل.. ونصيحة مهمة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop"

برج الحمل:

قد يكون هناك بعض الأزمات ملقاة في طريقك، كن على اطلاع على مثل هذه الأشياء.

برج الثور:

عاطفيًا، قد تصبح الأمور متوترة إلى حد ما بالنسبة لك حيث يميل الآخرون إلى إظهار موقف أناني، لا يجب دائمًا اعتبار الأنانية أمرًا سلبيًا، عليك أن تعتني بنفسك في جميع الأوقات.

برج الجوزاء:

ارتد درعك واستعد لخوض المعركة، قد يخاف الآخرون عندما ينظرون من نافذتهم ويرون ما يجري بالخارج، لكنك تريد القفز إلى المعركة، العواطف القوية والعدوانية هي أسلحة اليوم.

برج السرطان:

لا تتوقف حتى تنجح، لا تدع مخاوف الآخرين تقلقك، تحلى بالثقة في نفسك.

برج الأسد:

الآن هو الوقت المثالي لتقول شيئًا لشخص ما كنت تقصد قوله منذ بعض الوقت، توقف عن القلق، اليوم هو الوقت المناسب للتحلي بالجرأة.

برج العذراء:

قد تكون آرائك موضوع محادثة طوال اليوم، لديك إرادة قوية جدًا ولا تخشى التعبير عنها. اليوم ستحصل على هذه الفرصة.

برج الميزان:

لا تخافوا من إيذاء مشاعر الآخرين، ستضر نفسك والآخرين بعدم الكشف عن النطاق الحقيقي لمشاعرك.

برج العقرب:

قد تشعر بقدر كبير من القوة البدنية اليوم، إذا طلب منك أحدهم أن تأتي للمساعدة في تحريك الأريكة، فمن المحتمل أن تتمكن من القيام بكل شيء بنفسك.

برج القوس:

الناس ليسوا عرضة للتعاطف مع قصتك العاطفية اليوم، لذا احتفظ بها في طي الكتمان، لا تأخذ الأمر على محمل شخصي، ندرك أن هناك دروسًا مهمة نحتاج جميعًا إلى تعلمها.

برج الجدي:

قد تبدو محاولة القيام بكل شيء بنفسك فكرة رائعة في البداية، ولكن من الأفضل لك طلب المساعدة حتى يشعر الآخرون بالمشاركة ويمكنك التركيز على القيام بعمل أفضل في مهام أقل.

برج الدلو:

احمي قلبك اليوم، إن طبيعتك الحساسة تشعر بالوحدة والضعف في هذا الجو القاسي، لذلك قد يكون من الأفضل لك البقاء في السرير.

برج الحوت:

يساعدك الطقس اليوم في العثور على الثقة والقوة البدنية التي تحتاجها لتعزيز قدراتك القيادية.