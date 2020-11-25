"نساء مصر": حملة الـ16 يوما تدعو المرأة لعدم السكوت على العنف

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، أثرت بشكل كبير في ظهور بعض الممارسات غير الإنسانية والشرعية ضد المرأة، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية وزيادة نسبة العنف الأسري، وتعرض المرأة لكثير من مظاهر العنف والتحرش وغيرها من الظواهر السلبية التي تخالف كافة القوانين والأعراف الدولية التي اعترفت بحقوق المرأة وكرامتها وحفظت لها كل المكتسبات.

ولفتت العبسي، في بيان لها، إلى أن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة خلال شهر نوفمبر الجاري، تستهدف الوصول لكل الفئات المجتمعية للتوعية بخطورة العنف ضد المرأة، وتشجيع السيدات على عدم الصمت تجاه أي تجاوز أو ظاهرة سلبية تحدث تجاههم، وسرعة التوجه لتقديم بلاغ لحفظ حقوقها ورد اعتبارها.

وأكدت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن المرأة شهدت مكانة وخطة تمكين غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما مع إقرار عدد من مشروعات القوانين التي دعمتها وحافظت على حقوقها وجعلتها تتساوي مع الرجل، وأصبحت شريك أساسي في خطط التنمية وبناء مصر المستقبل